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أطباء يحددون دواء يمنع تكاثر فايروس كورونا


اكتشف أطباء يابانيون في بحث جديد، أن العقار "نيلفينافير" يمنع تكاثر فايروس "كورونا".

ويستخدم " نيلفينافير" خلال العلاج ضد فيروس العوز المناعي البشري، ونشرت نتائج الدراسة على موقع "biorxiv.org"

ودرس الباحثون تأثير تسعة عقاقير مماثلة على جزيئات فيروس كورونا المستجد ووجدوا أن العقار المذكور يؤثر على انخفاض في نشاط تكاثر فيروس كورونا، وفقاً لـ"سبوتنك".

وأشار الأطباء، أن العلاج لمرض "كوفيد-19" لم يتم إيجاده بعد، لذا من الضروري اختبار الأدوية المضادة للفيروسات المثبتة فعاليتها.

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