منوعات

الكشف عن أعراض جديدة ظهرت لدى المصابين بفيروس كورونا


كشف مجموعة من المصابين بالفيروس، عن أعراض جديدة ظهرت عليهم، بالإضافة إلى الأعراض المتعارف عليها مثل السعال والحمى.

وأشار مصابون بـ"كوفيد 19" إلى "عارض مشترك لم يتطرق له الأطباء، تمثل في خدر (تنميل) في الجسم".

ونقلت صحيفة "ميرور" البريطانية عن غريس دودلي التي هزمت كورونا، بعد أن أمضت 10 أيام في قسم العناية المركزة داخل مستشفى "كوينز" في رومفور شرقي لندن، إنه "بعد ستة أيام (من الإصابة) شعرت بأنني لست على ما يرام واحتجت لأن أستلقي، مع شعوري بالخدر في جلدي. بعد 24 ساعة لم أشعر بمثل هذا التعب في حياتي، لقد كنت أتجمد من البرد ولم أكن قادرة على البقاء مستيقظة لفترات طويلة".

وذكر مستخدم لـ"تويتر" قال إنه أصيب ب‍كورونا، أن أكثر الأعراض التي ضايقته كان "الشعور بالخدر في مختلف أنحاء الجسم"، فيما أوضحت تارانا بورك أنها أحست بنفس الشعور في صدرها.

وأوضحت أنه "بالتأكيد كورونا. هذا الشعور وصل إلى صدري هذا المساء، وكأن هناك خدرا داخل قفصي الصدري عندما أشهق. قادرة على التنفس لكن الأمر مزعج".

وأشارت إلى أن "صديقها أصيب بتهيج في الجلد، مما اضطره للاستعانة بدهان يستخدم في معالجة حروق الشمس، للمساعدة في التخفيف من آلامه، بحسب "ميرور".

 

يذكر أن أعراض الإصابة ب‍كورونا قد لا تقتصر على السعال وضيق التنفس والشكوى من الجهاز التنفسي، بل إن التغيرات الهضمية المفاجئة كالقيء والإسهال، أو حتى فقدان حاستي الشم والتذوق، قد تكون إنذارا بالإصابة بالفيروس.

 

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
الكشف عن أعراض جديدة ظهرت لدى المصابين بفيروس كورونا
عالم ألماني: فيروس كورونا لا يعيش على الأسطح!
ابتكار مذهل قد يلعب دورا كبيرا في هزيمة COVID-19 على نطاق عالمي!
اكتشاف علاقة بين لقاح شائع ونسبة الوفيات بفيروس كورونا
دراسة: فيروس كورونا يفضل الطقس البارد الجاف
مياه تقضي على فيروس كورونا.. علماء روس يثبتون اكتشافهم!
جهاز يتوقع من هم مرضى كورونا الذين سيواجهون مضاعفات؟
10 أخبار ومعلومات سعيدة حول كورونا
كم يعيش فيروس كورونا في جسم المصاب بالمرض
كيف يغزو كورونا الرئتين وماذا يفعل بهما؟
الاكثر مشاهدة في (منوعات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3125
يورو 1298.7
الجنيه المصري 75.47
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 1666.67
دينار كويتي 3846.15
ليرة لبنانية 0.79
ريال عماني 3125
ريال قطري 326.8
ريال سعودي 316.46
ليرة سورية 2.31
دولار امريكي 1190.48
ريال يمني 4.76
التعليقات
المهندسة بغداد : بسم الله وبالله اللهم ارزقنا العافية والسلام ...
الموضوع :
مكتب الامام المفدى السيد علي السيستاني: غدا اول ايام شهر شعبان
المهندسة بغداد : مقالة ممتازة احسنتم ...
الموضوع :
إرفعوا أصواتكم !
نور صبحي : أليس جبريل عليه السلام نزل في ليلة القدر على الرسول وهي في رمضان.. كيف تقولون انه نزل ...
الموضوع :
ماهو الفرق بين ليلة المبعث النبوي و ليلة الاسراء والمعراج
إبراهيم مهدي : لكن ورد في القرآن الكريم. .سورة البقرة الآية 185 ( في قوله تعإلى شهر رمضان الذي أنزل ...
الموضوع :
ماهو الفرق بين ليلة المبعث النبوي و ليلة الاسراء والمعراج
ليلى : احسنتم سيدي حفظكم الله ...
الموضوع :
نصائح الامام المفدى السيد السيستاني لمواجهة فايروس كورونا
عقيل الياسري : وبشر الصابرين ....اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ...
الموضوع :
عالم ينهار عالم ينهض...!
زيد مغير : ما اروع ما كتبت سيدي الكريم وأتمنى ان ينشر ما كتبت في كل الصحف والمواقع . الف ...
الموضوع :
أين اختفى هؤلاء؟!
علاء الميالي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اخي العزيز انكم تقولون لا توجد رواية ان الاسراء والمعراج في ال ...
الموضوع :
ماهو الفرق بين ليلة المبعث النبوي و ليلة الاسراء والمعراج
خليل العراقي : السلام عليكم أنت تتكلم بدون منطق ... محمد علاوي ... أنسان شريف ... ترجم متطلبات المرجعية الشريفة ...
الموضوع :
أيها الرئيس المكلف اترك العنتريات الفارغة
لبيك ياعراق : ضاغطكم الدين الاسلامي ومدمركم المغرد ان شاء الله كرونا لن تذهب سدى حتى تطيح وتصاب كل علماني ...
الموضوع :
هكذا تسمحون لاعداء الدين بانتقاد الدين
فيسبوك