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جهاز يتوقع من هم مرضى كورونا الذين سيواجهون مضاعفات؟


ابتكر باحثون أميركيون وصينيون، أداة تستخدم الذكاء الاصطناعي لتوقع المرضى المصابين بفيروس كورونا المستجد، الذين سيعانون مضاعفات رئوية خطيرة.

وقالت ميغن كوفي، من كلية غروسمان للطب في جامعة نيويورك لمجلة "كومبيوترز ماتيريلز أند كونتيوا"، إن من شأن هذه الأداة تمكين الأطباء من إعطاء الأولوية لعلاج بعض المرضى، خصوصا أن الأنظمة الصحية العالمية لعدة دول حول العالم، استنفدت قدرتها الاستيعابية.

ويستخدم أطباء الجلد الذكاء الاصطناعي بالفعل لتوقع المرضى المعرضين لخطر الإصابة بسرطان الجلد.

وفي حالة كوفيد-19، وهو مرض لا يعرف عنه الكثير حتى الآن، يمكن للأداة أن تقود الأطباء في الاتجاه الصحيح لمعرفة المرضى المفترض منحهم الأولوية في العلاج، إذا كانت المستشفيات مكتظّة بالمرضى، بحسب أستاذ علوم المعلوماتية في جامعة نيويورك، المشارك في إعداد الدراسة، أناسي باري.

ورصدت الأداة الكثير من المؤشرات التي تفترض أن المريض قد يصاب بمتلازمة الضائقة التنفسية الحادة، وهي إحدى المضاعفات الناجمة عن "كوفيد-19"، التي تملأ فيها السوائل رئتي المصاب، وتقتل 50 بالمئة من الأشخاص الذين يصابون بها.

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