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10 أخبار ومعلومات سعيدة حول كورونا


يشكّل تدفّق الأخبار الحزينة والمقلقة المرتبطة بفيروس كورونا حول العالم، مصدراً للاكتئاب، يضاف إلى الضغوط النفسية التي يتعرّض لها سكان العالم بسبب الحجر المنزلي الإلزامي، والخوف من المرض ومن المجهول.

لكن وسط هذه الأخبار المحزنة بعض الأخبار السعيدة المرتبطة بالفيروس. هذه عينة منها:

نسب الشفاء من كورونا مرتفعة

صحيح أن العالم لا يزال يبحث عن علاج ولقاح ل‍فيروس كورونا، إلا أن نحو ربع المصابين تعافوا من المرض، بل واكتسبوا مناعة ضد الجيل السابع من الفيروس، وفق وكالة "الأناضول". ومن بين أكثر من 465 ألف مصاب ب‍كورونا تعافى نحو 114 ألفاً، بعضهم من دون أن يزور الطبيب حتى.

نسب الشفاء في العالم العربي

ثلاث دول عربية لم تعرف فقط نسبة شفاء عادية، بل تجاوزت المعدل العالمي، وهي العراق والبحرين وفلسطين. ورغم أن العراق كان من بين أولى الدول العربية التي انتقل إليها الفيروس من إيران، إلا أنه حقق تقدماً لافتاً في نسب الشفاء ما أدخله في قائمة الدول التي حققت أعلى المعدلات العالمية، حيث سجل قرابة 30 في المائة من نسب الشفاء.

 

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