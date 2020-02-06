غسل اليدين يحمي من فيروس كورونا.. فقط اذا غسلتها بطريقة صحيحة

من أوائل الأشياء التي تعلمها الأمهات لأطفالهن: أغسل يديك بالصابون والماء، غير أن الخبراء شأنهم في ذلك شأن الأمهات عندما يقولون إننا لا نفعل ذلك على نحوٍ سليم.

صَدِق أو لا تُصدِق، إن العادات السيئة لعدم غسل الأيدي تعتبر مشكلة كبيرة، وخصوصاً في المستشفيات، عندما لا يقوم الأطباء والممرضات بغسل أيديهم بشكل صحيح في نصف الحالات.

عندما ينشر الأطفال والكبار الجراثيم، فقد تُفكِرأن أسوأ الحالات هي الإصابة بنزلات البرد، وهذا خطأ لأن الجراثيم التي تنتشر من خلال الأيدي تتسبب في مشاكل الإسهال، والالتهاب الرئوي والعدوى القاتلة، وخاصة في المجتمعات التي تشح فيها المياه النظيفة والصابون.

وقالت عالمة الأوبئة الدكتورة أنا باون العاملة في مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC)،"إن أفضل الوسائل لحماية أنفسنا والآخرين من الإصابة بالأمراض تكمن في غسل اليدين بطريقة صحيحة."

وأضافت: "إن بإمكاننا جميعًا على مستوى العالم، أن نقوم بعمل أفضل بالنسبة لغسل اليدين."

وقد توصلت الدراسة التي أجرتها إلى أن غياب الأطفال في باكستان عن المدارس كان أقل ومستوى استيعابهم للمواد كان أكثر بعد حصولهم على إرشادات مُكثفة بخصوص غسل اليدين.