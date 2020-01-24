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تحديث من "تلغرام" يطرح ميزات جديدة


أعلن تطبيق التراسل الفوري المشفر "تلغرام" عن طرحه تحديثا جديدا لنسخة الهواتف الذكية وسطح المكتب، والتي تتيح خيارات جديدة وميزات تدعم تقنيات "الذكاء الصناعي".

وأشارت صحيفة "تايمز نيوز ناو" إلى أن "تحديث تلغرام تم تزويده بميزة الإصدار الثاني من استطلاعات الرأي، والتي تدعم تقنيات التعلم الآلي لمنح المستخدم المزيد من الخيارات للمشاركة والتعبير عن آرائهم".

وتقدم "تلغرام" بعد التحديث، 3 خيارات لاستطلاعات الرأي، وهي: "التصويت المرئي"، و"الإجابات المتعددة"، و"وضع الاختبار".

وتهتم تلك الخيارات بمنح المستخدم المزيد من الخيارات للمشاركة والتعبير عن رأيه، بدلا من مجرد الاختيار من خيارات محددة له مسبقا.

ويمكن تفعيل تلك الخاصية على تطبيق "تلغرام" بخطوات بسيطة، عن طريق اتباع الآتي:

- فتح القائمة.

- اختيار أيقونة "استطلاعات الرأي".

- ستظهر لك الخيارات الثلاثة الجديدة.

- اختر أحدها ثم ابدأ في وضع الخيارات والطريقة الملائمة التي ترغب في أن تتم عملية التصويت بها.

- كما تسمح أيضا بتحديد الفئات المسموح لها بالتصويت، مثل الفئات العمرية أو المهنة المحددة.

 

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