منوعات

الاعلام الرقمي يحذر من "فايروس جديد" يستهدف دول الشرق الاوسط بينها العراق


حذر مركزالاعلام الرقمي DMC ، اليوم الاثنين، من فايروس جديد من نوع "حصان طراودة" مدمج مع مستندات مايكروسوفت وورد يستهدف العراق ودول الشرق الاوسط .

وقال المركز في بيان، ان باحثين في Cisco Talos قد كشفوا عن فيروس جديد تم تسميته باسم JhoneRAT ، وهذا الفيروس يستخدم مستندات مايكروسوفت وورد للانتشار ، بالاضافة الى اوامر برمجية، ويستغل الخدمات السحابية لشركة غوغل درايف، وغوغل فورم، وتويتر و ImgBB لتتجنب حظر عناوين URL .

واضاف المركز : في هذا الهجمات يتم جمع معلومات كاملة عن جهاز الضحية وبياناته ليتمكن المهاجمون من سرقتها واستغلالها .

واشار المركز الى ان الهجمة تستهدف بلدان محددة في الشرق الاوسط ناطقة باللغة العربية وهي المملكة العربية السعودية والعراق ومصر وليبيا والجزائر والمغرب وتونس وعمان واليمن وسوريا والإمارات العربية المتحدة والكويت والبحرين ولبنان، وان حملة الاستهداف وتوزيع الفيروس مستمرة منذ شهر نوفمبر 2019 .

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
الاعلام الرقمي يحذر من "فايروس جديد" يستهدف دول الشرق الاوسط بينها العراق
“واتسآب” سيتوقف عن العمل في ملايين الهواتف بدءا من فبراير… إليك القائمة الكاملة
هواوي تجري تحالفات صينية لطرد العملاق الأمريكي من آسيا!
تحذير... "واتسآب" لن يعمل على تلك الهواتف بعد 22 يوما
ثلاثة أسلحة جديدة تقدمها "واتسآب" لمستخدميها
ثغرات أمنية في واتساب... هل يجب فعلا حذف التطبيق من الهاتف؟
هواوي تكافئ موظفيها بجائزة نقدية ضخمة... والسبب أميركا!
فاتتك آخر فرصة لتحديث "آيفون" القديم؟ هذا ما عليك فعله
"واتساب" تقاضي شركة إسرائيلية بتهمة التجسس الرقمي
الصين تستحوذ على طلبات تسجيل براءات الاختراع في العالم
الاكثر مشاهدة في (منوعات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3125
يورو 1315.79
الجنيه المصري 75.47
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 1666.67
دينار كويتي 4000
ليرة لبنانية 0.79
ريال عماني 3125
ريال قطري 326.8
ريال سعودي 317.46
ليرة سورية 2.31
دولار امريكي 1190.48
ريال يمني 4.76
التعليقات
محمد : يالله وينكم بس تحچون اتفاقية الصين واتفاقية الصين وكل شي ماكو والصين جاهزين ١٠٠ بالمية اي وينكم ...
الموضوع :
بالفيديو .... الشيح علي الكوراني يدعو رئيس الوزراء الى تفعيل الاتفاقية مع الصين
Mohamed Murad : ماهذا ...؟؟ هذه وصمة عار ...اين اهل الناصرية ؟؟ كيف يسكتون على هولاء الشاذين وابناء البغايا ... ...
الموضوع :
صدامات بين العشائر ومجاميع الجوكر بالناصرية بعد محاولة المجرمين منع تشييع جثمان الشهيد القائد ابو مهدي المهندس
ام فاطمة : لوانت فقير وماعندك شلون هيج بنات ..فدوة ...مرتبات وتعبانات بالجنط المدرسية تجيبهن؟؟ هذا يستهزأ بعقول الناس ...
الموضوع :
فضيحة ... السفارة البريطانية تجلب شخص ينتحل صفة متظاهر في ساحة التحرير يبيع بناته بكل وضاعة
احمد : لا تقولوا حشد شعبي إنما من الشعب من قلب غير صاف من الكادورات بل قولوا الحشد المقدس ...
الموضوع :
الحشد الشعبي يصدر بيان "العهد والوفاء" للمهندس
Hane : المايرضة بتشييعه بس السافل وبن الحيض... https://youtu.be/B3O7bXf0IY4 ...
الموضوع :
صدامات بين العشائر ومجاميع الجوكر بالناصرية بعد محاولة المجرمين منع تشييع جثمان الشهيد القائد ابو مهدي المهندس
حسن : لما خرج هذا الاحمق الجاهل الجائع من العراق عام واحد وتسعون ليس هاربا من بطش النظام البائد ...
الموضوع :
بعد تصويت البرلمان ... العميل المرتزق الوضيع عدنان الزرفي : خسرنا حليفاً مفيداً وربحنا عدواً يخشاه الجميع
حيدر زهيره : تربطنا بالتراب علاقة وثيقة فمنه خلقنا كسائر البشر لكننا تفوقنا باتباعنا ابي تراب ...
الموضوع :
بالفيدو .... الشهيد القائد ابو مهدي المهندس ينفض التراب عن احد مقاتلي الحشد الشعبي
احمد : لعنة الله عليهم والملائكة والناس أجمعين الجوكر مثل الإعلام الأموي اوهم الناس ان علي امير المؤمنين عليه ...
الموضوع :
اكاذيب الجوكر
احمد : اللهم عجل لوليك الفرج اللهم فرقهم تفريقا ومزقهم تمزيقا واجعلهم طرائق قددا بحرمة اسمك الشريف الأعظم وصل ...
الموضوع :
فوكس نيوز: استقالة مدير مكتب وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر
احمد : الطرفين خارج والعراق حر ولا الجبناء الذين تترتعد فرئصهم خوف وجبن من اسم اميركا من أراد الحرب ...
الموضوع :
حرب نفسية يقودها الجوكر الإلكتروني ضد طرد الامريكان
فيسبوك