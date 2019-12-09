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تحذير... "واتسآب" لن يعمل على تلك الهواتف بعد 22 يوما


نشرت تقارير صحفية تحذيرا لكل مستخدمي تطبيق التراسل الفوري الأشهر في العالم "واتسآب"، من أن التطبيق لن يعمل على عدد من الهواتف بعد 22 يوما.

وأشارت صحيفة "الديلي إكسبريس" البريطانية أن عددا كبيرا من الهواتف سيدخل ضمن قائمة الممنوعين من العمل على منصة "واتسآب".

وسيفقد أي شخص يحمل هاتفا من نظام تشغيل "ويندوز فون" إمكانية الدخول على واتسآب، اعتبارا من 31 كانون الأول 2019.

كما أن كل من يحمل هاتف آيفون، يعمل بنظام تشغيل أقدم من "آي أو إس 7"، ومن يحمل هاتف أندرويد بإصدار أقل من "أندرويد 2.3.7" ستتوقف خدمة "واتسآب" لديهم بحلول 1 شباط 2020.

وبرر واتسآب قراره بأن إيقاف دعم تلك الهواتف القديمة، حتى يتم تركيز الجهود على منصات الهواتف الذكية التي يستخدمها الغالبية العظمى من الناس.

وتابعت قائلة "على الرغم من أن هذه الأجهزة المحمولة كانت جزءا مهما منّا، إلا أنها لا تقدم نوع الإمكانات التي نحتاج إليها لتوسيع ميزات تطبيقنا في المستقبل، كان هذا قرارا صعبا بالنسبة لنا، ولكنه القرار الصائب من أجل منح الناس طرقا أفضل للبقاء على اتصال مع الأصدقاء والعائلة والأحباء باستخدام واتسآب".

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