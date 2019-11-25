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ثغرات أمنية في واتساب... هل يجب فعلا حذف التطبيق من الهاتف؟


حث بافيل دوروف، مؤسس تطبيق التراسل المشفر، تيلغرام، المستخدمين على حذف تطبيق واتساب، المملوك لشركة فيسبوك، إلا في حال كانوا متصالحين مع فكرة المراقبة المستمرة.

وقال دوروف: "لا يفشل تطبيق واتساب في حماية رسائل المستخدمين الخاصة به فحسب، بل يتم استخدامه باستمرار كحصان طروادة للتجسس على محتوى مستخدمي واتساب، بما في ذلك الصور المحفوظة على هواتفهم".

أضاف دوروف عبر مشاركة من خلال قناته على تيلغرام المتابعة من قبل 335 ألف متابع: "يجب عليك حذف واتساب من هاتفك حالًا، إلا في حال كنت متصالحًا مع فكرة أن تصبح جميع صورك ورسائلك عامة يومًا ما"، بحسب ما نشرت "العربية".

وعملت شركة واتساب قبل أشهر على سد ثغرة أمنية من تطوير شركة إسرائيلية استغلت خاصية الاتصال في التطبيق لاستهداف ناشطين حقوقيين وسياسيين. كما وسدّت ثغرة أخرى محتملة الحصول في ملفات فيديو MP4 .

لا يزال واتساب آمناً نسبياً حتى الآن، ولكن لا بدّ من بعض الخطوات الاحترازية عند استخدام التطبيق، بحسب ما أوضحت منظمة "سميكس" للتبادل الاجتماعي المختصة بالأمن السيبراني:

- تحديث تطبيق واتساب وكل التطبيقات (خصوصاً وأنّ النسخ الأجدد تتضمّن تحديثات أمنية)

-إيقاف التنزيل التلقائي لملفات الميديا على واتساب (media auto download)

-عدم تحميل أي تطبيق غير رسمي (مثل واتساب بلس)

- أو يمكن استخدام تطبيقات أكثر أمناً مثل Signal وWire

يذكر أن تطبيق واتساب كان قد حث مستخدميه هذا الأسبوع على التحديث إلى أحدث إصدار من التطبيق بعد تصحيح الخلل أو الثغرة في التطبيق.

 

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ثغرات أمنية في واتساب... هل يجب فعلا حذف التطبيق من الهاتف؟
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