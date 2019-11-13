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هواوي تكافئ موظفيها بجائزة نقدية ضخمة... والسبب أميركا!


قالت شركة هواوي الصينية، الثلاثاء، إنها خصصت جائزة نقدية بقيمة ملياري يوان أو ما يعادل 286 مليون دولار، ستقدم في صورة مكافآت نقدية للموظفين الذين ساهموا في خطتها للطوارئ للمساعدة في تقليل تأثير الحظر التجاري الأميركي.

وذكرت أنها تحاول إيجاد بدائل للعتاد الأميركي بعد أن منعتها الولايات المتحدة في شهر مايو من التعامل مع الشركات الأميركي، مما عطل قدرتها على البحث عن أجزاء رئيسية، بحسب البوابة العربية للأخبار التقنية.

وأشار قسم الموارد البشرية في شركة هواوي عبر إشعار للموظفين إلى أن هذه الأموال تمثل علامة تقدير على العمل في مواجهة الضغوط الأميركية.

فيما قال متحدث باسم الشركة "سيتلقى كل موظف من موظفي هواوي، البالغ عددهم 190 ألفًا، ضعف راتبه هذا الشهر، وذلك تقديرًا للجهود المبذولة لمساعدة الشركة على التغلب على الأوقات الصعبة".

وأضاف المتحدث "المكافآت النقدية ستذهب إلى فرق البحث والتطوير، وخاصة ذراع الرقاقات HiSilicon الذي توصل إلى بدائل للمكونات الأميركية، وأولئك الذين يعملون على تحويل سلاسل إمداد الشركة بعيدًا عن الولايات المتحدة، والأشخاص الذين يطورون أنظمة التشغيل الداخلية للشركة".

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هواوي تكافئ موظفيها بجائزة نقدية ضخمة... والسبب أميركا!
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