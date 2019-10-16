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الصين تستحوذ على طلبات تسجيل براءات الاختراع في العالم


قالت المنظمة العالمية للملكية الفكرية التابعة للأمم المتحدة الأربعاء إن الصين استحوذت على نصف طلبات تسجيل براءات الاختراع في العالم خلال عام 2018 برقم قياسي بلغ مليونا و540 ألف طلب، يتصدرها قطاعا الاتصالات وتكنولوجيا أجهزة الحاسوب.

وأضافت المنظمة أن حصة الصين من طلبات تسجيل البراءات زادت بنسبة 11.6% مقارنة بعام 2017، وأنها تشمل طلبات تلقاها مكتب الملكية الفكرية الصيني من مبتكرين من الخارج وشركات أجنبية يسعون لحماية براءات اختراع هناك بما يعادل 10% من مجموع الطلبات التي يتلقاها المكتب.

المركز الثاني

ذكرت المنظمة في تقرير أن الولايات المتحدة جاءت في المرتبة الثانية بفارق كبير عن الصين مسجلة نحو 600 ألف طلب تسجيل براءة اختراع محققةً نسبة تراجع بـ 1.6% مقارنة بالعام السابق وأول تراجع منذ عشر سنوات.

وقدم المبتكرون على مستوى العالم ثلاثة ملايين و300 ألف طلب لتسجيل براءات اختراع، و14 مليون و300 ألف طلب لتسجيل علامات تجارية، ومليون و300 ألف طلب تسجيل تصاميم صناعية.

بلغت حصة آسيا أكثر من ثلثي العدد الإجمالي لطلبات تسجيل براءات الاختراع، وجاءت الصين في المرتبة الأولى في المجموعات الثلاث بطلبات تضاهي مجموع الطلبات المسجلة في البلدان والمناطق التي تحتل المراتب العشرة التي تيليها، من بينها اليابان (المركز الثالث) وكوريا الجنوبية (المركز الرابع) ومكتب براءات الاختراع الأوروبي (المركز الخامس).

وقال المدير العام للمنظمة العالمية للملكية الفكرية فرنسيس جري إن آسيا أصبحت مركزا عالميا لطلبات تسجيل الملكية الفكرية، مشيرا إلى الزيادة المثيرة للإعجاب في الهند في هذا المجال.

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الصين تستحوذ على طلبات تسجيل براءات الاختراع في العالم
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