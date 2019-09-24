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علماء يكشفون سبب نسيان الأحلام بعد الاستيقاظ


اكتشف علماء من جامعة ناغويا في اليابان والمعهد الوطني للاضطرابات العصبية والسكتة الدماغية في الولايات المتحدة سبب نسيان الأحلام بمجرد الاستيقاظ.

وأظهرت نتائج اختبارات أجراها فريق من العلماء على مجموعة فئران وجود خلايا تنتج هرمون تركيز الميلانين (MCH) المسؤول عن الشهية فضلا عن قيامه بتنظيم مراحل النوم.

وقام العلماء بتنشيط خلايا (MCH) في دماغ الفئران خلال مرحلة النوم العميق، ونتيجة عانت الفئران من صعوبة  التعرف على ما شاهدته قبل نومها. وعلى العكس من ذلك، أظهرت الفئران، التي تم فيها إيقاف عمل خلايا (MCH)، أفضل نتائج اختبار.

ووفقًا للباحث المشارك في الدراسة توماس كيلداف، تظهر الأحلام  أثناء مرحلة REM عندما تكون خلايا (MCH)نشطة.

وخلص العالم إلى أن "نشاط هذه المجموعة من الخلايا يمنع تخزين الأحلام، الأمر الذي يتسبب في نسيان أحلامنا بمجرد الاستيقاظ من النوم".

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علماء يكشفون سبب نسيان الأحلام بعد الاستيقاظ
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