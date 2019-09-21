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مفاجأة من "هواوي" لـ500 مليون شخص حول العالم


أطلقت شركة "هواوي" الصينية مبادرة جديدة لتمكين 500 مليون شخص حول العالم للاستفادة من استخدام التقنيات الرقمية خلال السنوات الخمس المقبلة.

وقال نائب رئيس مجلس إدارة الشركة، كين هو، إن المبادرة تأتي في إطار التزام الشركة بتنفيذ رؤيتها لتوفير البنى التحتية لتقنية المعلومات والاتصالات والأجهزة الذكية حول العالم.

وأوضح آن مبادرة "نحو عالم متصل" ستركز على ثلاثة محاور رئيسية هي التقنيات والاستخدامات والمهارات وأنها لن تقتصر على الاتصالات فحسب بل ستشمل كذلك الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية والأجهزة الذكية.

ودعا كين هو الأفراد والمؤسسات والشركات الى ضرورة توحيد الجهود مع "هواوي" بهدف التصدي للتحديات العالمية في قطاعات الرعاية الصحية والتعليم والتنمية والبيئة وغيرها، وفقا لما نشرته تقارير.

وتطرق كين إلى مصطلح "الشمولية الرقمية" الذي يتمثل في استخدام التقنيات الرقمية لتعزيز التنمية الشاملة وعدم استثناء أي شخص أو منزل أو مؤسسة معتبرا أن قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات ركيزة جوهرية في البنية التحتية للعالم الذكي ويلعب دورا رئيسيا في دفع عجلة النمو في الاقتصادات الوطنية وتعزيز رفاه المجتمعات ونهضتها.

وأوضح أن من شأن قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات كذلك تحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة وتمكين البشرية من مواجهة تحديات ملحة مثل الفقر وعدم المساواة وتغير المناخ والتدهور البيئي والقضايا الاقتصادية ومشاكل الرعاية الصحية.

يذكر أن "هواوي" توفر حاليا تقنيات الاتصالات لثلاثة مليارات شخص حول العالم وتقدم الدعم لعمليات أكثر من 1500 شبكة في أكثر من 170 دولة ومنطقة.

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مفاجأة من "هواوي" لـ500 مليون شخص حول العالم
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