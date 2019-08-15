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احترس..ثغرات في ويندوز 10 تسمح باختراق الحاسب عن بعد!


اكتشفت بشركة مايكروسوفت ثغرتين في نظام التشغيل ويندوز 10 تؤثر أيضاً في إصدارات أخرى من برنامج التشغيل الشهير. الشركة نصحت المستخدمين بضرورة تحديث البرنامج فوراً.

حذرت شركة مايكروسوفت مستخدمي نظام التشغيل ويندوز 10 من وجود ثغرتين في البرنامج الشهير. ونصحت الشركة المستخدمين بضرورة إجراء تحديث فوري لنظام التشغيل، ما لم تكن لديهم إمكانية التحديث التلقائي لنظام التشغيل.

ووفقا للشركة فإن الثغرات الأمنية تطال كذلك نظم التشغيل Windows 7 SP1 و Windows Server 2008 R2 SP1 و Windows Server 2012 و Windows 8.1 و Windows Server 2012 R2، بالإضافة إلى جميع إصدارات Windows 10 وكلها تحظى بالدعم التقني في الوقت الحالي.

وفي منشور على مدونة الشركة، قال سايمون بوب، المختص في التعامل مع الثغرات الفنية، إنه لا يوجد حاليا أي مؤشر على أن أي طرف ثالث كان على علم بهذه الثغرات. وأشار في تغريدة له على موقع تويتر إلى أن مايكروسوف أصدرت تحديثا أمنيا لإصلاح تلك الثغرات

وتتعلق الثغرات بما يسمى "خدمات سطح المكتب البعيد" أي تلك الخصائص التي تسمح للمستخدمين بالوصول عن بعد إلى تطبيقات ويندوز في الجهاز والتحكم فيها. وبمعنى آخر، إذا كان أحد الأجهزة يحتوي على برنامج ضار يستفيد من هذه الخصائص، فيمكن لتلك البرمجية الضارة أن تنتشر من كمبيوتر إلى آخر دون علم المستخدم، ما يعني أن المهاجم يمكنه التنقل من جهاز إلى آخر دون عناء كبير والتحكم في تلك الأجهزة والاطلاع على ما فيها من بيانات.

 

 

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احترس..ثغرات في ويندوز 10 تسمح باختراق الحاسب عن بعد!
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