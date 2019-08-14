تناول هذه العصائر لتنظيف الرئة من النيكوتين والسموم بـ3 أيام فقط!

يعاني الكثير من الأشخاص من مشاكل التدخين وما ينجم عنها من مخاطر تهدد سلامة الرئتين، وليس التدخين وحده السبب في تلوث الرئتين، بل التلوث بجميع أشكاله ومصادره يؤدي إلى هلاك الرئتين، وللتخلص من النيكوتين الذي يصيب الرئة هذه طريقة بسيطة وفعالة جدًا نشرتها مجلة «الصحة العالمية»، لتنقية الرئتين من السموم خلال 3 أيام فقط.

قبل عملية إزالة السموم عليك التوقف عن تناول منتجات الألبان قبل يومين من العملية، حتى يتطهر الجسم من البكتريا؛ لأن الجسم في حاجة لأن يتخلص من منتجات الألبان قبل العملية.

قبل بداية اليوم الأول من العلاج عليكم شرب كوب من شاي الأعشاب؛ لأنه يطرد السموم خارج الجسم، كما عليكم تجنب الأعمال الشاقة التي تضغط على الرئتين.

طريقة التنظيف

عصر 300 مللي من الليمون، وتناوله قبل الإفطار، وبعدها تناول 300 مللي من عصير الجريب فروت، أو الأناناس، بعد الإفطار، لاحتوائه على مضادات التأكسد.

وينصح بشرب 300 مللي من عصير الجزر بين وجبة الفطور والعشاء؛ لأنه يساعد على قلوية الجسم خلال أيام التنقية الثلاثة.

خلال وقت الغداء اشرب 400 مللي من العصائر الغنية بالبوتاسيوم مثل الموز أو البرتقال، فهذه العصائر تسرع عملية التطهير وهي منشط ممتاز للخلايا في الجسم.

قم بأخذ حمام دافئ لمدة 20 دقيقة كل يوم خلال الأيام الثلاث، حتى يسمح للجسم التخلص من السموم من خلال التعرق.

وأخيرًا وضع قطرات من الكافور في ماء مغلي، وواجه البخار واستنشقه حتى يبرد.

هذه الطريقة فعالة لتنظيف الرئة وطرد السموم، قم بالتجربة وستلاحظ النتائج السريعة.