منوعات

الحليب مع الكركم... اليكم فوائد هذا المشروب الذهبي


تساعد إضافة نصف ملعقة من الكركم إلى كوب الحليب في الحصول على مشروب ذهبي مدهش، يعود بجملة من الفوائد على الصحة، على غرار تطهير الكبد وتعزيز الجهاز المناعي والوقاية من العديد من الأمراض الخطيرة.

في تقريرها الذي نشره موقع "أف بي ري" الروسي نقلا عن دراسات، استعرضت أولغا سيمشينكو ما يحدث للجسم في حال تناول الكركم والحليب بشكل يومي قبل النوم.

تطهير الكبد

الكركم علاج مفيد للكبد البشري، ولا سيما أنه مطهر جيد ويمنع تراكم الأحماض الدهنية في هذا العضو الحيوي، إضافة إلى أنه يحسن قدرة الكبد على معالجة الأغذية والمواد الكيميائية، والقضاء على المكونات التي لا يحتاجها الجسم على الإطلاق.

ومن خلال إضافة الكركم إلى الحليب بشكل يومي، يمكن تطهير الجسم بطريقة سريعة وفعالة.

الحد من الالتهابات

أظهرت الدراسات أن مادة الكركمين -وهي المكون الرئيسي للكركم- تمتلك خصائص تساعد على التخلص من الالتهابات في الجسم، وكذلك الأمراض الأكثر خطورة، على غرار التهاب الأمعاء والمفاصل والبنكرياس والعديد من الأمراض الأخرى. 

وفي حال تناولت كوبا من الحليب مع الكركم، فإن مادة الكركمين الموجودة داخل المشروع تعمل على حجب بعض الإنزيمات التي تثير عمليات التهابية في الجسم، مما يقلل من التورم.

محاربة البكتيريا

يساعد تناول الحليب مع الكركم على تراكم كمية كبيرة جدا من المواد المضادة للبكتيريا داخل الجسم، وقد أظهرت الدراسات أن الكركم له خصائص مماثلة للمضادات الحيوية التي تقتل الفيروسات والبكتيريا والفطريات، مما يجعله علاجا جيدا لنزلات البرد والتهاب الحلق والإنفلونزا.

يعزز فقدان الوزن

بينت الكاتبة أن الكركم لا يحفز عملية التمثيل الغذائي داخل الجسم فقط، ولكنه يساعد أيضا على هضم الدهون بشكل أسرع بكثير. في هذا الإطار، يمنع الاستهلاك المنتظم للحليب مع الكركم تراكم الدهون في الجسم، مما يجعله وسيلة فعالة لتسريع عملية الأيض، لذلك ينصح العديد بإدراجه في النظام الغذائي.

تعزيز نظام القلب والأوعية الدموية

يعتبر الكركم علاجا فعالا للغاية يحد من إطلاق السيتوكينات، وهي مادة ترتبط بالعمليات الالتهابية وأمراض القلب والأوعية الدموية في جسم الإنسان.

وينصح باستهلاك مشروب الحليب مع الكركم بشكل يومي قبل النوم، ولا سيما أن هذا المشروب يساعد على تقليل خطر الإصابة بأنواع مختلفة من مشاكل القلب.

تعزيز صحة الدماغ

الاستهلاك المنتظم للحليب مع الكركم يساعد على زيادة مستوى عامل التغذية العصبية المستمد من الدماغ البشري، كما يساعد على زيادة حجم الوصلات العصبية التي تتشكل في المخ، وهو ما يقلل من خطر الأمراض التنكسية المختلفة، على وجه الخصوص مرض ألزهايمر.

تعزيز جهاز المناعة

تساعد مادة الكركمين الموجودة في الكركم على تنشيط المواد الكيميائية المسؤولة عن تقوية المناعة، حيث تنشط عملية إنتاج عناصر مثل الخلايا اللمفية البائية والتائية وغيرها.

ويساعد استهلاك الحليب مع الكركم بشكل منتظم على تعزيز جهاز المناعة، وبالتالي مهاجمة الأجسام الغريبة داخل الجسم والقضاء عليها بشكل فعال.

تقوية العضلات

شرب الحليب مع الكركم من الوسائل التي تقوي العضلات وتعمل على وقاية الجسم من أمراض مختلفة، كما أن الحليب من المنتجات الغنية بالكالسيوم وفيتامين "د"، مما يجعله وسيلة فعالة لتقوية الأنسجة العظمية.

التخلص من مشاكل الجهاز الهضمي

يساعد الكركم على تطبيع العملية الهضمية والتخلص من حرقة المعدة التي تحدث نتيجة ارتداد المعدة.

ومادة الكركمين تساعد على تعزيز تدفق الصفراء مما يساعد على هضم الدهون وعلاج أمراض المعدة والأمعاء، فضلا عن التخلص من الطفيليات وعسر الهضم.

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
الحليب مع الكركم... اليكم فوائد هذا المشروب الذهبي
هواوي تستعد لإطلاق أول هاتف بنظام HongMeng OS
بالوثيقة..نائبان يقيمان دعوى قضائية على وزير المالية بسبب صرف مبالغ الى أقليم كردستان..!
عطل خطير يضرب هواتف "آيفون" والتوقيت مريب!
مشكلة تضرب منصات الفيسبوك والانستغرام والواتساب
منصة صينية جديدة قد تطيح بفيسبوك!
هواوي تحقق إنجازاً غير مسبوق هذا العام بـ100 مليون هاتف
"هواوي" تعلن عن هواتفها التي ستدعم تحديث "أندرويد كيو" المقبل
"هواوي" تُطمئن مستخدمي هواتفها الذكية
هواتف هواوي الجديدة لن تأتي بتطبيقات "فيس بوك واتساب انستغرام"
الاكثر مشاهدة في (منوعات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3125
يورو 1333.33
الجنيه المصري 71.89
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 1666.67
دينار كويتي 3846.15
ليرة لبنانية 0.79
ريال عماني 3125
ريال قطري 326.8
ريال سعودي 317.46
ليرة سورية 2.31
دولار امريكي 1190.48
ريال يمني 4.76
التعليقات
كامل ابراهيم كاظم : السلام عليكم رجائن انقذونا حيث لاتوجد في محلتنا المذكوره اعلاه لاتجد اي كهرباء وطنيه لان محلتنا قرب ...
الموضوع :
قسم الشكاوى في كهرباء الرصافة يدعو المواطنين للاسهام في القضاء على الفساد الاداري
Karar Ahmed : ماهو اصل العراقين هل اصل العراقين من السومرين ام من الجزيره العربيه ...
الموضوع :
أول خريطة للتاريخ البشري في العالم: نصف الإيرانيين من أصول عربية والتونسيين من اصول أفريقية
ستار عزيز مجيد : بسم الله الرحمن الرحيم يتراود في الشارع بين الناس هناك منه زوجية 3600000 - 4600000 دينار وكل ...
الموضوع :
صرف منحة الـمتقاعدين على ثلاث دفعات للعسكريين والـمدنيين
الدكتور مقداد نافع اعبيدو الراوي : التعويضات في الانبار حيث تجري خلف الكواليس وحتى يستلم صاحب الدار المتظرره لابد دفع نسبة من المبلغ ...
الموضوع :
هيئة النزاهة تضع الخط الساخن للكشف عن حالات الفساد الاداري والمالي وشكاوى المواطنين
دكتور اياد جواد : ارجو التفضل بعدم الممانعة بنقل خدماتي الى وزارة التعليم العالي من وزارة التخطيط والتي انا موظف بمقر ...
الموضوع :
مجلس الوزراء : موقع الكتروني لإستقبال الشكاوى وتقديم التعيينات
علاء صالح سلطان : السلام عليكم شكوى نحن لفيف من اصحاب المحلات التجارية والشقق السكنية واصحاب الحرف في شارع السعدون محلة ...
الموضوع :
دائرة شؤون المواطنين في الأمانة العامة لمجلس الوزراء تستقبل شكاوى المواطنين عبر موقعها الإلكتروني
نزار : ليس صحيحا ما تقول . العراقي سومري اكدي متحول الى العروبة بعد الاحتلال العربي الاستيطاني للعراق .. ...
الموضوع :
من هم عرب العراق الحقيقيون
احمد علي كازم : اني المواطن ؟؟؟؟؟ من محافظة بابل لدينا شكوى تخص مؤسسة شهداء بابل بعد البحث والتدقيق لحصول مظالم ...
الموضوع :
دائرة شؤون المواطنين في الأمانة العامة لمجلس الوزراء تستقبل شكاوى المواطنين عبر موقعها الإلكتروني
كاظم جواد كاظم الشمس : لي اخ سجين سياسي واني خريج معهد فني ومن مواليد 1964قدمت على الفصل السياسي ولكن رفضوا ذلك ...
الموضوع :
دائرة شؤون المواطنين في الأمانة العامة لمجلس الوزراء تستقبل شكاوى المواطنين عبر موقعها الإلكتروني
Zaid : السلام عليكم...الكثير يتكلمون ويكتبون عن مسؤولية الطبيب تجاه المريض . لكن لم ار او اسمع عن العكس ...
الموضوع :
مسؤولية الطبيب القانونية تجاه المريض
فيسبوك