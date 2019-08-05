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هواوي تستعد لإطلاق أول هاتف بنظام HongMeng OS


نظام تشغيل HongMeng OS الذي طورته هواوي بنفسها سيكون حاضرًا على الهواتف الذكية في نهاية العام الحالي.

وذكرت تقارير صحفية صينية، أن شركة هواوي ستطلق أول هاتف بنظام HongMeng OS الذي طورته بنفسها خلال الربع الرابع من هذا العام، على الرغم من تصريح نائب رئيس الشركة خلا الشهر الماضي عن كون النظام يستهدف أجهزة التلفزيون الذكية وبالتحديث سلسلة Honor smart TV series.

وتقول المصادر أن الهاتف سيأتي بالتزامن مع الهاتف الرائد Mate 30 لكنه سيعمل بنظام تشغيل مختلف كليًا بفضل HongMeng OS.

يُشار إلى أن هواوي تعقد مؤتمر المطورين الخاص بها في 9 أغسطس الحالي في دونغوان الصينية، ثم ستطلق تلفزيون ذكي لها من سلسلة Honor smart TV series في اليوم التالي ليكون أول جهاز يعمل بنظام التشغيل الذي طورته. فيما ستنتظر حتى الربع الأخير من العام لإطلاق أول هاتف بنظام HongMeng OS وبسعر يتراوح بحدود 290$ في الصين بالتزامن مع إطلاق Mate 30 الذي سيأتي بدوره بنظام تشغيل أندرويد.

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