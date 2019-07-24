الرئيسية
الأخبار
المقالات
التقارير
رأي في الأحداث
الصفحة الدولية
الصفحة الاقتصادية
الصفحة الإسلامية
الصفحة الرياضية
اليمن
سوريا - لبنان - فلسطين
الصفحة الفكرية
دراسات
معكم يا أهلنا في البحرين والجزيرة العربية
ثقافة الكراهية والدجل والقتل
انت والمسؤول
بريد الزائرين
الوثائق
الشعر
النكت والطرائف السياسية
اسرار وما وراء الكواليس
الكاريكاتير
منوعات
English news
الاتصال بنا
منوعات
بالوثيقة..نائبان يقيمان دعوى قضائية على وزير المالية بسبب صرف مبالغ الى أقليم كردستان..!
وكالة انباء براثا
61
2019-07-24
tweet
اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
ارسال
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
بالوثيقة..نائبان يقيمان دعوى قضائية على وزير المالية بسبب صرف مبالغ الى أقليم كردستان..!
عطل خطير يضرب هواتف "آيفون" والتوقيت مريب!
مشكلة تضرب منصات الفيسبوك والانستغرام والواتساب
منصة صينية جديدة قد تطيح بفيسبوك!
هواوي تحقق إنجازاً غير مسبوق هذا العام بـ100 مليون هاتف
"هواوي" تعلن عن هواتفها التي ستدعم تحديث "أندرويد كيو" المقبل
"هواوي" تُطمئن مستخدمي هواتفها الذكية
هواتف هواوي الجديدة لن تأتي بتطبيقات "فيس بوك واتساب انستغرام"
آيفون يتجسس على مستخدميه أثناء النوم
جوجل تخسر حوالي 425 مليون دولار سنوياً بسبب حظر هواتف هواوي
الاكثر مشاهدة في (
منوعات
)
72 ساعة
بالوثيقة..نائبان يقيمان دعوى قضائية على وزير المالية بسبب صرف مبالغ الى أقليم كردستان..!
62
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني
3125
يورو
1333.33
الجنيه المصري
71.63
تومان ايراني
0.03
دينار اردني
1666.67
دينار كويتي
3846.15
ليرة لبنانية
0.79
ريال عماني
3125
ريال قطري
326.8
ريال سعودي
317.46
ليرة سورية
2.31
دولار امريكي
1190.48
ريال يمني
4.75
التعليقات
محمود البياتي
: ايعقل ان كاتب المقال طالب دراسات عليا؟. مقال حافل بالاخطاء النحوية وركاكة الاسلوب وفجاجة التعبير. اذا كان ...
الموضوع
:
تقرير علمي عن الانسان والكون الذي يعيش فيه
ابو كيان الفارسي
: تعال شوف الفساد في محافظه بغداد عباس ابو التطقيق كل معامله 10 ورقات علني وباسم ابو فرح ...
الموضوع
:
النزاهة: السجن سبع سنوات لرئيس مجلس إدارة الشركة العراقية للنقل البري سابقاً
اخوة زينب
: محد راح يحسبهم هذولي اولد معاويه لعنه الله عليهم الى قيام الساعه هم لو عدهم غيره ماكان ...
الموضوع
:
المتحدث باسم قيادة محور الشمال للحشد الشعبي : دماء الشهداء فضحت تسجيلات الفلاحي
حمادة
: السلام عليكم .... تحية طيبة لوكالة انباء براثا وعامليها المخلصون .. وتحية طيبة للاخوة علي محسن راضي ...
الموضوع
:
عدم التزام اصحاب المولدات يا مجلس محافظة بغداد
المواطن
: لماذا العراق یبیع النفط 16 دولار ارخص علی کل برمیل الی الدوله الاردنیه. هذا فلوس الشعب. ...
الموضوع
:
93% من ضحاياهم شيعة: أحصائية أمنية حول جنسيات الارهابيين الذين قاموا بتفجيرات ارهابية في العراق
محمدامين عبدالحسين عبيد
: انفصلت عن الدوام بتاريخ شهر الثامن سنة 2015 بسبب مشاكل عائلية ...
الموضوع
:
الحشد الشعبي يصدر بيانا بشأن معاملات المفسوخة عقودهم في الهيئة
تحسين
: السلام عليكم النص يعاني من ركاكة واضحة ارجو التنبه ...
الموضوع
:
المعارضة بين اليأس والردة..!
العراقي
: فعلا هو وزير نزيه . فقط للتنويه اخي العزيز هناك اغلاط املائية كثيرة كمثال حظارية ، منذو ...
الموضوع
:
اذا أردتم الكهرباء فـأدعمو وزيرها ..!
ابو محمد
: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لماذا تم رفض القانون في العراق اليس فيه شيعة ؟! ...
الموضوع
:
البرلمان الكويتي يقر بالأغلبية قانون الأحوال الشخصية الجعفري
امنه
: السلام عليك يامولاي يااباعبدالله السلام عليك يامولاي ابراهيم المجاب اسئلكم بحقكم عندالله وبالشان الذي لديكم عنده ..ان ...
الموضوع
:
قصة السيد ابراهيم المجاب … ” إقرأوها “
فيسبوك