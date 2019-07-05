عطل خطير يضرب هواتف "آيفون" والتوقيت مريب!

كشفت تقارير صحفية أن عطلا خطيرا ضرب عددا كبيرا من هواتف "آيفون" حول العالم، في ثاني حدث خطير عقب توقف فيسبوك وإنستغرام وواتسآب قبل يومين.

وقال موقع "ذا فيرج" التقني المتخصص أن عددا كبيرا من مستخدمي آيفون، واجهوا مشكلة صعبة في توقف منظومة "آي كلاود" ومتجر "آب ستور" في هواتف "آيفون" الخاصة بهم.

وأوضح المستخدمون أن كل تطبيقات التقويم وجهات الاتصال والتنبيهات، التي يتم ربطها بـ"آي كلاود" انقطعت عن العمل بصورة كاملة، خلال الساعات القليلة الماضية.

كما أن خدمات "آبل باي" والمستندات واعثر على أصدقائي واعثر على هاتفي وتسجيل الدخول على آي كلاود، توقفت بصورة كاملة عند عدد أقل من المستخدمين.

بالإضافة إلى توقف متجر "آبل" الإلكتروني "آب ستور" عن العمل بصورة كاملة على كل مستخدمي هواتف "آيفون".

ويعد هذا الانقطاع هو الثاني الذي يضرب خدمات "آبل" ومستخدمي آيفون خلال هذا العام.

كما أنه يأتي بعد يوم واحد تقريبا من العطل الكبير، الذي ضرب تطبيقات فيسبوك، مثل فيسبوك وفيسبوك ماسنجر وإنستغرام وواتسآب.

وكانت شركة "فيسبوك" قد أصدرت بيانا بشأن عطل بمنصاتها الإلكترونية، اليوم الأربعاء 3 يوليو / تموز.