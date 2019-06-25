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هواوي تحقق إنجازاً غير مسبوق هذا العام بـ100 مليون هاتف


أعلنت شركة هواوي الصينية الأسبوع الماضي أنها تمكنت حتى أواخر أيار الماضي من شحن 100 مليون هاتف ذكي، وذلك على الرغم من الحظر الأميركي المفروض عليها.

وقالت هواوي إنها تفوقت على ما فعلته العام الماضي عندما تمكنت من شحن 100 مليون هاتف ذكي حتى 18 تموز، متقدمة بفارق 49 يوما عما أنجزت عام 2018.

ويبدو أن الشركة الصينية تواصل بثبات تقليص الوقت في شحن هذه الكمية من الهواتف الذكية، فقد وصلت إلى رقم 100 مليون عام 2015 في 22 ديسمبر.

وبالمقارنة، لم تتمكن شركة شياومي الصينية من شحن 100 مليون جهاز إلا في تشرين الأول 2018، وفقاً لما ذكره موقع "زد نت" المعني بأخبار الهواتف الذكية والتقنية.

ووفقا لنتائج الربع المالي الأول من العام الحالي، فقد حققت هواوي زيادة في العوائد بلغت 198 مليار يوان صيني، أو ما يعادل 30 مليار دولار، وهو ما حققته عندما بلغ عدد الهواتف الذكية التي شحنتها 58 مليون جهاز.

غير أن المؤسس والرئيس التنفيذي ل‍هواوي رين جينغفي، قال في شينجن بإقليم غواندونغ الصيني الأسبوع الماضي إن شركته تلقت ضربة بفعل الحظر الأميركي عليها، وأضاف قائلا "في العامين المقبلين، أعتقد أننا سنخفض طاقتنا، وستنخفض إيراداتنا بنحو 30 مليار دولار مقارنة بالتوقعات".

لكن رين أوضح أن إيرادات العام الجاري "ستكون حوالي 100 مليار دولار".

كذلك أكد رين أن شحنات الهواتف الذكية الدولية من هواوي قد انخفضت بنسبة 40 في المائة، لكنه قال إن النمو في الصين "سريع جدا".

وكانت الشركة الصينية أعلنت عن إيراداتها الإجمالية لعام 2018، مشيرة إلى أنها وصلت إلى 721 مليار يوان (104 مليار دولار)، منها 349 مليار يوان (نحو 51 مليار دولار) من أعمالها الاستهلاكية، وذلك بزيادة بنسبة 45 في المائة على أساس سنوي.

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