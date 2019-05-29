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آيفون يتجسس على مستخدميه أثناء النوم


تجمع العديد من التطبيقات التي تدعم نظام تشغيل هواتف آيفون "آي أو أس" معلومات عن المستخدمين أثناء نومهم من دون علمهم.

أجرت صحيفة "واشنطن بوست" تجربة على هاتف آيفون، اكتشفت من خلالها نتيجة مخيفة وهي أن 5400 برنامج متتبع، موجودة في التطبيقات المثبتة على هاتف الآيفون تعمل هذه التطبيقات على إرسال بيانات الجهاز إلى طرف ثالث بانتظام.

وأوضحت الصحيفة أن المعلومات التي ترسلها تطبيقات التجسس تتراوح بين رسائل البريد الإلكتروني، ومواقع المستخدمين الدقيقة، وعناوين "آي بي"، الجدير بالذكر أن متتبعات التطبيقات عادة تشهد نشاطا خلال الليل، أي في فترة نوم المستخدمين.

وأضافت الصحيفة أن التطبيقات التي تقوم برامج التتبع فيها بتحويل معلومات المستخدمين إلى طرف ثالث: Nike و،Spotify، وحتى تطبيق الصحيفة نفسها Washington Post.

من جانبه صرح مدير التكنولوجيا في شركة متخصصة بمجال "الخصوصية"، باتريك جاكسو بأن "هذه البيانات تخصك، لماذا تنقل إلى مكان آخر؟ لماذا يجب أن يجمعها الآخرون وأنت لا تعرف ماذا سيفعلون بها؟ لا أرغب في أن تكون في مكان، حيث لا يجدر أن تكون".

في سياق آخر، كشفت تقارير صحفية عن تسريبات جديدة متعلقة بهاتف شركة "أبل" الأمريكية، النسخة الجديدة من هاتف "آيفون XR".

ونشرت مجلة "فوربس" الأمريكية تقريرا حول التسريبات الأخيرة المتعلقة بنسخة "آيفون XR" المرتقبة، والتي ستضم 3 مفاجآت "غير مسبوقة"، أبرزها اعتماد "أبل" على ألوان جديدة "غير مسبوقة"، باللونين الأخضر والأرغواني (البنفسجي)، بدلا من خيارات الأبيض والأسود والأزرق والمرجاني والأحمر والأصفر.    

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آيفون يتجسس على مستخدميه أثناء النوم
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