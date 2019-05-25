جوجل تخسر حوالي 425 مليون دولار سنوياً بسبب حظر هواتف هواوي

دفعت قرارات الحكومة الأمريكية ضد شركة هواوي الصينية إلى إعلان جوجل أنها ستسحب ترخيص أندرويد الخاص بها من الهواتف الذكية التي تنتجها شركة التصنيع الصينية العملاقة، وهذا يعني أن المستخدمين الذين لديهم أجهزة Huawei الجديدة لن يكونوا قادرين على تنزيل التطبيقات من متجر "جوجل بلاي"، والذي قد يكلف عملاق التكنولوجيا مئات الملايين من الدولارات سنوياً.

وكتب محللون في " Nomura Instinet" أن "جوجل قد تخسر ما بين 375 مليون دولار و425 مليون دولار سنوياً في أسوأ سيناريو بعد حظر هواوي".

ويقدر "دان إيفيس" العضو المنتدب في شركة "Wedbush Securities " أن الخسائر ستكون ما بين 150 مليون دولار و200 مليون دولار في السنة.

ووفقا لموقع "بيزنس إنسايدر" البريطانى فهذا يعنى أن هواوى هى التى تتحمل الخسارة الأكبر، ولكن لن تكون هى الوحيدة التى تدع فاتورة قرار الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، كما أن عملها على نظام تشغيل جديد يمكن أن يهدد احتكار الشركات الأمريكية مثل أبل وجوجل لأنظمة التشغيل.