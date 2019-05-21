هواوي تقدم على خطوة جديدة تسر مستخدميها

قال المدير التنفيذي لشركة هواوي “Huawei Consumer Business Group”، ريتشارد يو، إن الشركة تطور نظام تشغيل خاص بها، وقد يدخل السوق في خريف هذا العام.

ونقلت قناة “فينيكس” التلفزيونية قوله “من الممكن أن يتم إطلاق نظام التشغيل الخاص بالشركة في خريف هذا العام كأسرع مدة وكأبعد تقدير في ربيع العام المقبل”.

وأشار إلى أن النظام سيكون موحد لجميع الهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر والأجهزة اللوحية وغيرها من المنتجات.

وأضاف “نحن على استعداد لمواصلة التعاون مع غوغل ومايكروسوفت، لكن ليس لدينا خيار آخر، فنحن مضطرون”.

هذا وأوقفت شركة “غوغل” بعض معاملاتها مع “هواوي” بسبب إدراجها في القائمة السوداء الأمريكية، موضحة أن “هواوي” ستفقد إمكانية الوصول إلى منتجات الأجهزة والبرامج، باستثناء تلك التي لديها رخصة مفتوحة من المصدر.

وبذلك، ستفقد “هواوي” فوراً إمكانية الوصول إلى التحديثات لنظام التشغيل “أندرويد”، وبالإضافة إلى ذلك، ستفقد إمكانية الوصول إلى الموديلات الجديدة من الهواتف الذكية خارج الصين والوصول إلى برامج “أندرويد” وخدماته، بما في ذلك ومتجر تطبيقات “غوغل بلاي ستور” وتطبيق البريد الإلكتروني “جي ميل”.