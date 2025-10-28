المجرم نتنياهو يأمر بتنفيذ ضربات قوية فورا في غزة

أفاد مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الثلاثاء، (28 تشرين الأول 2025)، بأنه وجه المستوى العسكري بتنفيذ ضربات قوية فورا في قطاع غزة، في ختام مشاورات أمنية.

وجاء في بيان المكتب أنه "في أعقاب المشاورات الأمنية، أصدر رئيس الوزراء الإسرائيلي تعليماته للقيادة العسكرية بتنفيذ ضربات قوية على قطاع غزة بشكل فوري".

وفي 10 أكتوبر/تشرين الأول، انسحب الجيش الإسرائيلي جزئيا من المناطق التي كان يتمركز فيها إلى مواقع جديدة داخل قطاع غزة شرق الخط الأصفر، والذي يغطي وفق تقديرات الجيش أكثر من 50% من مساحة القطاع.

إلى جانب ذلك، نفذ الجيش الإسرائيلي 55 عملية قصف واستهداف و11 عملية نسف لمبان مدنية واعتقل 21 فلسطينيا بمناطق مختلفة من القطاع منذ سريان الاتفاق، وفق بيان المكتب الإعلامي الحكومي.

وتضمنت المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار إعلان انتهاء الحرب، وانسحاب قوات الجيش الإسرائيلي إلى الخط الأصفر، وتبادل أسرى فلسطينيين وإسرائيليين الأحياء والقتلى، ودخول المساعدات الإنسانية.

ويُفترض، وفق الخطة، أن تتضمن المرحلة الثانية من الاتفاق، التي لم يتم التوافق عليها بعد، نشر قوة دولية لحفظ السلام في القطاع، وانسحاب الجيش الإسرائيلي منه، ونزع سلاح حماس، وإنشاء جهاز إدارة مؤقت تابع للهيئة الانتقالية الدولية الجديدة في غزة يسمى مجلس السلام برئاسة ترامب.

وأنهى هذا الاتفاق إبادة جماعية بدأتها إسرائيل في 8 أكتوبر/تشرين الأول 2023، واستمرت لعامين، وخلفت أكثر من 68 ألف شهيد وما يفوق 170 ألف جريح، وخسائر أولية تقدر بنحو 70 مليار دولار.