سوريا - لبنان - فلسطين

أنباء متضاربة بين دهس وإطلاق نار.. مصابان أحدهما بحالة خطيرة في القدس


أصيب “إسرائيليان” أحدهما بحالة خطيرة في عملية وقعت اليوم قرب حاجز الأنفاق جنوب القدس وسط تضارب الأنباء حول نوع العملية بين دهس وإطلاق للنار.

ورغم التضارب الأولي في الروايات حول طبيعة الهجوم—بين شهود تحدثوا عن دهس، ووسائل إعلام “إسرائيلية” أكدت وقوع إطلاق نار—فإن الرواية الرسمية التي تبنتها “الشرطة الإسرائيلية” تشير إلى أن العملية شملت استخدام سلاح ناري، وأن المنفذ تم تحييده في المكان، من قبل مستوطنين كانوا متواجدين في مكان الحادث.

وبحسب المصادر الإسرائيلية، وقع الحادث عند مفترق الخضر، حيث نفذ شاب فلسطيني عملية استهدفت مستوطنين، ما أسفر عن إصابة اثنين منهما، أحدهما بجروح خطيرة.

وتشهد مناطق الضفة الغربية والقدس المحتلة تصاعدا في التوترات خلال الأسابيع الأخيرة، مع تزايد عمليات المقاومة وردود الفعل “الإسرائيلية” العنيفة، في ظل غياب أي أفق سياسي لحل الصراع.

