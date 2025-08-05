سوريا - لبنان - فلسطين

اليونيسف: مقتل 28 طفلاً يومياً في غزة بسبب القصف والجوع


 

 

أعلنت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسف" أن 28 طفلا يلقون حتفهم يوميا في قطاع غزة نتيجة القصف الصهيوني وسوء التغذية والجوع وانعدام الخدمات، حيث أشارت المنظمة إلى أن "هذا العدد يعادل محو فصل دراسي كامل يوميا"، مشيرة إلى "انهيار الخدمات الأساسية في القطاع".

كما أوضحت أن "الأطفال في غزة يواجهون خطر الموت يوميا جراء القصف (الإسرائيلي)، ونقص الغذاء والماء والدواء، وغياب الخدمات الحيوية"، مؤكدة أن "هؤلاء الأطفال بحاجة ماسة إلى حماية عاجلة، وإلى وقف فوري لإطلاق النار".

كذلك، أفادت الأمم المتحدة بأن أكثر من 1500 فلسطيني قتلوا منذ ايار الماضي أثناء محاولتهم الحصول على الغذاء عند نقاط توزيع المساعدات التي قامت (إسرائيل) بـ"عسكرتها"، إلى جانب قوافل الأمم المتحدة.

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