سوريا - لبنان - فلسطين

غزة: قيادي في حماس يتحدث عن وضع الأسرى الإسرائيليين لدى الحركة


تحدث القيادي في "حماس" عزت الرشق عن وضع الأسرى الإسرائيليين لدى الحركة، محملا رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو المسؤولية عن مصيرهم جراء حرب التجويع التي يشهدها القطاع، حيث ذكر القيادي في "حماس" بتصريح له إن "المقاومين يعاملون أسراهم انطلاقا من تعاليم دينهم وقيم إنسانيتهم، فيطعمونهم مما يأكلون، ويسقونهم مما يشربون، كما هو حال كل أبناء شعبنا".

وأضاف أن العالم شهد في عمليات التبادل السابقة، كيف خرج أسرى الاحتلال من قبضة المقاومة بكامل صحتهم الجسدية والنفسية، أما اليوم، فإنهم يعانون الجوع والهزال وفقدان الوزن، تماما كما يعانيه آسروهم، في مشهد واحد يجمعهم مع أهلنا المحاصرين في القطاع".

كما أوضح أن "الحصار الجائر الذي فرضه نتنياهو على الشعب الفلسطيني، امتد ليطوق أسراه أيضا، فلم يسلموا من نير التجويع الوحشي"، إذ ذكر أن "صور الجوع في وجوه أطفال غزة وشيوخها ونسائها، قبل صورة الجندي إيفاتار ديفيد، هي الرد الدامغ على كل من ينكر وجود المجاعة في غزة".

وأضاف،  إن "تجويع غزة الوحشي، في إحدى زواياه رغبة من نتنياهو في إنهاء قضية الأسرى بقتلهم جوعا بعد أن عجز عن معرفة أماكنهم وقتلهم قصفا".

وتابع "يؤسفنا أن يصل الجوع إلى أسرى الاحتلال، لكن نتنياهو وحكومته النازية وحدهم من يتحملون المسؤولية الكاملة عن ذلك، فهم من شنوا حرب التجويع والتعطيش ضد شعبنا، فامتدت آثارها لتصيب أسراهم أيضا".

وكانت  "كتائب القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس"، قد بثت في وقت سابق، مشاهد جديدة لأسير إسرائيلي من داخل أحد الأنفاق بغزة، تتضمن رسالة من الأسير "هذا هو القبر الذي ربما سأوارى فيه".

ويؤكد مقطع الفيديو على سياسة التجويع التي تنتهجها الحكومة الإسرائيلية ضد قطاع غزة، الأمر الذي انعكس على الأسرى الإسرائيليين الموجودين في القطاع، إذ يظهر الأسير الإسرائيلي وقد نحل جسده وبرزت عظامه إثر الحصار الخانق، ويشتكي من قلة الطعام الذي يمكن توفيره له.

وكانت حماس قد أعلنت مرارا، استعدادها لإطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين "دفعة واحدة"، مقابل "إنهاء حرب الإبادة، وانسحاب جيش الاحتلال من غزة، والإفراج عن أسرى فلسطينيين".

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