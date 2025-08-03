سوريا - لبنان - فلسطين

"القسام" تضع شرطا لإدخال الطعام والدواء للأسرى


أعلن الناطق العسكري باسم "كتائب القسام" أبو عبيدة، استعداد "القسام" للتعامل مع أي طلب للصليب الأحمر بإدخال الطعام والدواء لأسرى العدو ولكن إدخال الطعام والدواء لسكان غزة أيضا.

وقال أبو عبيدة في بيان: "كتائب القسام مستعدة للتعامل بإيجابية والتجاوب مع أيّ طلب للصليب الأحمر بإدخال أطعمة وأدوية لأسرى العدو".

وأضاف: "نشترط لقبول ذلك فتح الممرات الإنسانية بشكل طبيعي ودائم لمرور الغذاء والدواء لعموم أبناء شعبنا في كل مناطق قطاع غزة، ووقف الطلعات الجوية للعدو بكل أشكالها في أوقات استلام الطرود للأسرى".

وشدد على أن "كتائب القسام لا تتعمد تجويع الأسرى، لكنهم يأكلون مما يأكل منه مجاهدونا وعموم أبناء شعبنا، ولن يحصلوا على امتياز خاص في ظل جريمة التجويع والحصار". 

هذا وطلب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو من رئيس الصليب الأحمر في "إسرائيل" والأراضي المحتلة جوليان ليريسون المشاركة في تقديم الغذاء والرعاية الطبية للأسرى المحتجزين في قطاع غزة.

وأثارت ثلاثة فيديوهات نشرتها "حماس" و"الجهاد الإسلامي" منذ الخميس تظهر اثنين من الأسرى الإسرائيليين نحيلين ومتعبين بسبب المجاعة التي تفرضها تل أبيب على غزة، حالة تأثّر كبيرة في "إسرائيل" وحركت النقاش حول ضرورة التوصل إلى اتفاق في أسرع وقت ممكن للإفراج عن الأسرى.

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