سوريا: اشتباكات غربي السويداء بين فصائل محلية ومسلحين يستقلون سيارات الأمن العام

صرّح المرصد السوري لحقوق الإنسان، بأن فصائل درزية مسلحة سيطرت على مرتفع تل حديد الاستراتيجي غربي محافظة السويداء، بعد اشتباكات مع مسلحين يستقلون سيارات الأمن العام السوري، حيث أكد "المرصد" أن الاشتباكات "أسفرت عن مقتل مسلح من الفصائل المحلية وسط معلومات مؤكدة عن سقوط قتلى من الأمن العام جرى نقلهم إلى أحد مشافي درعا".

ومن الجدير بالذكر أن تل حديد موقع مرتفع في ريف السويداء الغربي يطل على مناطق واسعة منها بلدة الثعلة والمناطق المحيطة، بالإضافة إلى إشرافه على طرق حيوية تربط مدينة السويداء بمحيطها الغربي، مما يجعله نقطة رئيسية للتحكم بالمناطق المجاورة.

كذلك، تجددت المواجهات على محور بلدة الثعلة إثر قصف طال المنطقة بالقذائف والأسلحة الثقيلة من مناطق خاضعة لسيطرة القوات الحكومية، فيما سمع دوي انفجارات وأصوات إطلاق للنار في أرجاء متفرقة من مدينة السويداء، ذكر مصدر أمني لقناة "الإخبارية السورية" أن "المجموعات الخارجة عن القانون تخرق اتفاق وقف النار في السويداء وتهاجم قوات الأمن الداخلي وتقصف عدة قرى في ريف المحافظة".

كما أشارت القناة إلى أن "خروقات وقف إطلاق النار من تلك المجموعات أدت إلى استشهاد عنصر من الأمن الداخلي وإصابة آخرين".

وأضافت: "هذه الهجمات تأتي بالتزامن مع السعي الحكومي لإعادة الاستقرار والهدوء لمحافظة السويداء تمهيدا لعودة الخدمات ومظاهر الحياة فيها".

فيما اعتبرت القناة أن "الهجمات تؤكد عزم المجموعات الخارجة عن القانون على إبقاء السويداء في دوامة التوتر والتصعيد والفوضى الأمنية كما تؤثر على عمل قوافل الإغاثة التي تصل إلى أهلنا في المحافظة".