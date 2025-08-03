سوريا: قصف بالهاون على بلدة عرى في ريف السويداء

صرّح "المرصد السوري لحقوق الإنسان" بتعرض بلدة عرى في ريف السويداء جنوب سوريا لقصف بالهاون، وأن مسلحي المنطقة ردوا على مصادر النيران، حيث ذكرت مصادر للمرصد السوري أن مسلحين من أبناء الطائفة الدرزية ردوا على مصادر النيران في "المقبرة المسيحية"، مشيرة إلى أن القصف ما يزال متقطعا بين الطرفين، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية.

وأشارت المصادر إلى حالة من الهلع في صفوف المدنيين، خصوصا مع تكرار استهداف المناطق السكنية في الآونة الأخيرة، وسط غياب أي توضيح رسمي من الجهات المسيطرة في المدينة حول مصدر النيران أو الجهة المسؤولة عنها.

كما حذر المرصد السوري من "خطورة استمرار هذه الاعتداءات التي تهدد أرواح المدنيين وتزيد من حالة التوتر في المحافظة"، وطالب الجهات المعنية بضرورة التحرك العاجل لوقف مصادر النيران ومحاسبة المسؤولين عنها.

ويوم أمس، عُقد في مقر وزارة العدل السورية بالعاصمة دمشق، الاجتماع الأول للجنة التحقيق في أحداث السويداء، برئاسة وزير العدل مظهر الويس، إذ ذكر رئيس اللجنة القاضي حاتم النعسان في تصريح لـمراسل سانا: إن التحقيقات ستبدأ فورا باللقاء مع المسؤولين في محافظتي السويداء ودرعا والأهالي المتضررين، وبين أن العمل سيقسم إلى مجموعات تستند لخبرات الأعضاء في التحقيقات، مؤكداً أن الهدف من تشكيل اللجنة كشف الحقيقة كاملةً وتحديد المسؤولين عن الأحداث الأليمة كأساس لتحقيق السلم المجتمعي مع العمل بصلاحيات كاملة وشفافية.