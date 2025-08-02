سوريا: توغل صهيوني شمالي محافظة القنيطرة جنوب غربي البلاد

صرّح المرصد السوري لحقوق الإنسان بأن دورية عسكرية إسرائيلية توغلت نحو طريق طرنجة – حضر شمالي محافظة القنيطرة السورية في استمرار للانتهاكات الإسرائيلية للأراضي السورية، حيث ذكر المرصد أن توغل الدورية الإسرائيلية جاء في ظل تصاعد الاعتداءات الإسرائيلية على الأراضي السورية والنشاط العسكري والأمني الإسرائيلي قرب الشريط الحدودي، وسط ترقب شعبي وحذر من الأهالي في مناطق الجنوب السوري، في ظل غياب أي رد فعل رسمي من قبل الحكومة تجاه هذه التحركات المتكررة.

وأضاف المرصد: "يوم أمس، رصد نشطاء المرصد السوري تصعيداً لافتاً في التحركات الجوية الإسرائيلية، تركز في أجواء محافظتي القنيطرة ودرعا جنوب سوريا".

وبحسب المعلومات، فقد حلّقت طائرات استطلاع تابعة للقوات الإسرائيلية في أجواء محافظة القنيطرة، تزامناً مع إطلاق مكثف للقنابل المضيئة فوق كل من حرش الجبيلية في ريف درعا الغربي، على الحدود الإدارية مع القنيطرة، بالإضافة إلى مناطق غربي مدينة نوى في الريف ذاته.

كما حذّر المرصد السوري لحقوق الإنسان من أن التصعيد الإسرائيلي المتكرر في الجنوب السوري والذي يعكس حجم التوتر المتصاعد على الحدود، وسط عجز تام للحكومة السورية عن فرض السيطرة الأمنية الفعلية أو منع تحويل هذه المناطق إلى ساحة صراع إقليمي.

وفي 29 يوليو الماضي، توغلت 4 سيارات عسكرية تابعة للقوات الإسرائيلية من داخل الجولان المحتل باتجاه النقطة الطبية المستحدثة في قرية الحميدية بريف القنيطرة الشمالي.