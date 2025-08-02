سوريا - لبنان - فلسطين

35 شهيداً برصاص إسرائيلي استهدف نقاط توزيع المساعدات في غزة


أفادت مصادر طبية في قطاع غزة بأن القوات الإسرائيلية استهدفت تجمعات لمنتظري المساعدات الإنسانية عند محوري زيكيم ونتساريم، ما أسفر عن استشهاد أكثر من 35 شخصا بينهم نساء وأطفال، فبحسب مصادر طبية في قطاع غزة  فقد استقبال مستشفى القدس 14 شهيدا و140 مصابا من منتظري المساعدات الإنسانية في منطقة زيكيم شمالي القطاع.

فيمااستقبل مستشفى السرايا الميداني 5 شهداء و107 إصابات، كما أجرت طواقمه الطبية أكثر من 38 عملية جراحية خلال الساعات ال،24 الماضية، وسط ظروف طبية كارثية ونقص حاد في المستلزمات والأدوية الأساسية.

في السياق ذاته، استقبل مستشفى الشفاء في مدينة غزة 12 شهيدا من منطقة نتساريم، كما تم تشييع جثامين 34 شهيدا من مستشفى الشفاء، ارتقوا منذ مساء أمس وحتى صباح اليوم، غالبيتهم من ضحايا القصف على محوري المساعدات.

كما سجلت أيضا عمليات قصف جديدة في جباليا والزوايدة وخان يونس، أوقعت المزيد من الشهداء والمصابين، بينهم الشهيد أحمد علي حسن الداية (35 عاماً).

وفي مؤشر خطير على تفاقم الكارثة الإنسانية، أعلنت مصادر طبية وفاة عدد من الأطفال جوعا نتيجة سوء التغذية الحاد، بينهم الطفل عاطف أبو خاطر ورضيع في مجمع ناصر الطبي بخان يونس، وبذلك يرتفع عدد ضحايا المجاعة إلى 155 وفاة.

فيما أكد مدير الإغاثة الطبية بغزة أن أكثر من 17 ألف طفل يعانون من سوء تغذية حاد، محذرا من أن المساعدات "لا تصل إلا بكميات قليلة وتنهب من قبل عصابات"، وسط شح حاد في الأدوية الحيوية وعدم دخول أدوية السكري.

بالمقابل، أعلنت وزارة الصحة بغزة عن إدخال شاحنات تحمل أدوية ومستهلكات طبية اليوم عبر منظمة الصحة العالمية، مشيرة إلى أنها لا تحتوي على أي مساعدات غذائية.

وناشدت الوزارة الأهالي والوجهاء تأمين وصول القافلة للمستشفيات دون تعرضها لأي اعتداء، نظرا لأهمية محتوياتها في إنقاذ أرواح الجرحى والمرضى.

وسط هذه المأساة، تواصل الطواقم الطبية العمل تحت القصف ونقص الإمكانيات، محذرة من انهيار المنظومة الصحية في حال استمرار استهداف المدنيين ومنع دخول المساعدات الحيوية.

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
الأونروا: الإجراءات تعرقل دخول 6 آلاف شاحنة مساعدات الى غزة
سوريا: توغل صهيوني شمالي محافظة القنيطرة جنوب غربي البلاد
35 شهيداً برصاص إسرائيلي استهدف نقاط توزيع المساعدات في غزة
"عظامه بارزة".. "القسام" تنشر لقطات لأسير إسرائيلي: "قررت حكومة الاحتلال تجويعهم"
مصادر في مستشفيات غزة: 58 شهيدا بنيران جيش الاحتلال منذ فجر اليوم
الأمم المتحدة: 1373 فلسطينيا استشهدوا أثناء انتظار المساعدات في غزة
منظمة هيومن رايتس: نظام المساعدات الإسرائيلي في غزة مصيدة للموت!
عشائر غزة: نرفض المساعدات المغمسة بالدم ونطالب العالم الحر بالتدخل
البرتغال تعلن انضمامها للدول التي تنوي الاعتراف بدولة فلسطين
بعد خسائر فادحة.. "إسرائيل" تسحب قوات من غزة بالتزامن مع انتهاء "عربات جدعون"
الاكثر مشاهدة في (سوريا - لبنان - فلسطين)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
التعليقات
طاهر باقر : انا استغرب لماذا لابد ان يقدم شاب عراقي على الانتحار من اجل مسألة تافهة مثل هذه القضية ...
الموضوع :
انتحار طالب بعد عودته من الامتحان في واسط
باقر : والنعم من النواصب الدواعش والجولاني ..... والنعم من اتباع الصحابة ...
الموضوع :
الاردن يطرد عدد من اطفال غزة المصابين وعوائلهم بحجة ان الاردن مفلس
علي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتمنى من أدارة المطار أن تسمح بدخول السيارات لأستقبال المسافر لأن نحن ...
الموضوع :
وزارة النقل تعلن قرب افتتاح ساحة النقل الخاص بمطار بغداد الدولي
الحسين بن علي : الحفيد للجد السعيد ياجد عُد فكلنا اشتقنا لرؤياك وضحكة محياك ياعذب الماء ...
الموضوع :
صورة لاسد المقاومة الاسلامية سماحة السيد حسن نصر الله مع حفيده الرضيع تثير مواقع التواصل
باقر : انت غلطان وتسوق الاوهام.... حثالات الأرض هم أهالي تكريت والانبار وديالى والموصل.... ...
الموضوع :
حماقة البعث والوجه الآخر لتكريت.
ضياء عبد الرضا طاهر : حبيبي ھذا الارھابي محمد الجولاني ھو مثل جورج دبليوا بوش الصغير وترامب صعد وصار رئيس واستقبال حافل ...
الموضوع :
صورة للارهابي ابو محمد الجولاني عندما كان معتقلا في سجن بوكا عام 2005
----خلف ناصر عبد الله : اتمنى لكم التوفيق والسداد بحوث روعه غيتها اعلاء اعلام دين الله سبحانه:؟ ...
الموضوع :
تفسير "هذا صراطُ عليٍّ مستقيم" (الحجر: 41)
منير حجازي : العلاقات التي تربط البرزانيين بالكيان الصهيونية علاقات قديمة يطمح الاكراد من خلالها أن يساعدهم اليهود على إنشاء ...
الموضوع :
النائب مصطفى سند يُحرك شكوى ضد ممثل حكومة كردستان في المانيا دلشاد بارزاني بعد مشاركته احتفال في سفارة الكيان الصهيوني
منير حجازي : الاخت الفاضلة حياكم الله نقلتي قول (أنطوان بارا) في كتابه الحسين في الفكر المسيحي وهو يعقد مقارنة ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
ولي : بعد سنوات اليوم يقبل ابناء عنيفص منفذ المقابر الجماعية بحق الانتفاضة الشعبانية ١٩٩١ في الكلية العسكرية بينما ...
الموضوع :
محكمة جنايات بابل تحكم باعدام الارهابي رائد عنيفص العلواني قاتل 26 مواطنا ودفنهم في حديقة داره ببابل
فيسبوك