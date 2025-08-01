الأمم المتحدة: 1373 فلسطينيا استشهدوا أثناء انتظار المساعدات في غزة

أعلنت الأمم المتحدة أن ما لا يقل عن 1373 فلسطينيا استشهدوا بالرصاص الصهيوني منذ 27 ايار أثناء محاولتهم الحصول على الغذاء في مراكز توزيع المساعدات، حيث ذكر المكتب أن "القوات (الإسرائيلية) تطلق النار وتقصف الفلسطينيين في محيط مواقع مؤسسة غزة الإنسانية، وأن 859 فلسطينيا استشهدوا في محيط مواقع مؤسسة غزة الإنسانية و514 على امتداد طرق قوافل المساعدات الغذائية."

كذلك، ذكرت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين "الأونروا أن "المجاعة في غزة من صنع الإنسان بالكامل، مشددة على "ضرورة السماح للأمم المتحدة، بما فيها الأونروا، بأداء عملها حتى تصل المساعدات بأمان إلى من هم بأمسّ الحاجة إليها، بما في ذلك مليون طفل جائع".