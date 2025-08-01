عشائر غزة: نرفض المساعدات المغمسة بالدم ونطالب العالم الحر بالتدخل

أعلن تجمع عشائر غزة رفضه القاطع للتعامل مع مراكز توزيع المساعدات التي تقدمها إسرائيل والولايات المتحدة في القطاع والمغمسة بدماء الأبرياء، حيث أكدت العشائر في بيان أنها ترفض تلقيها أو التعاون مع الجهات التي تنظمها، مشددة على أن المعونات التي تدخل إلى قطاع غزة "لم تُقدَّم لأهله ولم يستفد منها أحد من السكان، بل تمّت سرقتها وتوزيعها بشكل انتقائي وموجّه، بترتيب من العدو الإسرائيلي، بما يخدم أجنداته على حساب معاناة الشعب الفلسطيني".

كما ناشد البيان "جميع أحرار العالم وأصحاب الضمائر الحية، وكذلك المبعوث الأمريكي، بضرورة الحضور إلى غزة والوقوف مباشرة على حجم الكارثة الإنسانية والمعاناة اليومية التي يعيشها السكان تحت وطأة الحصار والعدوان".

فيما لفت إلى أن "نحو 90 فلسطينيا يُستشهدون يوميًا في غزة نتيجة القصف المتواصل والانتهاكات الإسرائيلية"، متسائلا: "هل يرضى العالم الحر بأن تستمر هذه المجازر أمام أعين الجميع؟".