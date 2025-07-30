الكيان الصهيوني يمنع الصحفيين من تصوير الدمار الهائل في غزة

اوضحت صحيفة هآرتس أن إسرائيل هددت بوقف عمليات إسقاط المساعدات إذا تم نشر فيديوهات توثق الدمار في قطاع غزة، فبحسب الصحيفة فإن مسؤولين إسرائيليين حذروا الصحافيين الذين كانوا على متن طائرات المساعدات فوق غزة، من أن عمليات إسقاط المساعدات على القطاع قد يتم إلغاؤها إذا قام الإعلاميون على متن الطائرات بتصوير القطاع المدمر من الأعلى.

وكانت إسرائيل قد أعلنت، قبل يومين، عن "تعليق تكتيكي" للعمليات العسكرية في مناطق محددة بقطاع غزة، لمدة 10 ساعات يوميا، بزعم "تحسين الاستجابة الإنسانية".