سوريا - لبنان - فلسطين

نخبة إسرائيلية بارزة تدعو المجتمع الدولي لفرض عقوبات على إسرائيل بسبب سياسة التجويع في غزة


وقعت 31 شخصية إسرائيلية بارزة من أكاديميين وفنانين ومثقفين رسالة تطالب المجتمع الدولي بفرض عقوبات قاسية على إسرائيل بسبب سياساتها في تجويع سكان غزة والتخطيط لتهجيرهم قسرا، حيث جاءت هذه الدعوة غير المسبوقة، التي نشرت في صحيفة "الغارديان"، وسط تصاعد الأزمة الإنسانية وانتقادات شديدة ضد إسرائيل، تشمل اتهامات بشن حملة "وحشية" وتنفيذ سياسة إبادة جماعية وفق تقارير منظمتي "بتسيلم" وأطباء من أجل حقوق الإنسان.

وتضمنت الرسالة مطالب بوقف إطلاق نار دائم ووقف الحصار، مع تزايد موجة الاستنكار العالمي والداخلي داخل إسرائيل التي طالما عارضت مثل هذه العقوبات.

ومن بين الموقعين، الرسامة ميشال نعمان والمخرج صموئيل ماوز، والحائز على جائزة الأوسكار يوفال إبراهام، والمدعي العام السابق مايكل بن يائير، وأفراهام بورغ، رئيس البرلمان الإسرائيلي الأسبق، وغيرهم.

وكان مئات الحاخامات اليهود من مختلف أنحاء العالم، والذين يتبعون تيارات دينية مختلفة، وقعوا  على رسالة تدعو إسرائيل إلى وقف استخدام التجويع كسلاح حرب في قطاع غزة.

كما وصفت الرسالة ما اعتبرته "تقليص المساعدات الإنسانية إلى غزة"، ومنع الغذاء والماء والأدوية عن المدنيين، بأنه "يتعارض مع القيم اليهودية الأساسية".

فيما دعت الرسالة غير التقليدية، التي شارك في كتابتها الحاخام المحافظ جوناثان فيتنبرغ، والحاخام آرثر جرين من بوسطن، والحاخام أرييل بولاك من تل أبيب، الحكومة الإسرائيلية إلى السماح "بوصول مساعدات إنسانية واسعة النطاق إلى غزة تحت إشراف دولي"، وإعادة الرهائن إلى ديارهم "بكل الوسائل الممكنة"، ووقف هجمات المستوطنين "العدوانية والإجرامية" في الضفة الغربية.

في حين اختتمت الرسالة بالدعوة إلى حوار يضمن الأمن للإسرائيليين، والكرامة والأمل للفلسطينيين، ومستقبلا سلميا للمنطقة.

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
نخبة إسرائيلية بارزة تدعو المجتمع الدولي لفرض عقوبات على إسرائيل بسبب سياسة التجويع في غزة
حماس تعلق على تصريحات سموتريتش باحتلال غزة: دعوة لاستمرار الإبادة
الجيش الإسرائيلي يسجل أعلى معدل انتحار في صفوفه
وزير الخارجية الفرنسي: ندعو الدول كافة إلى الاعتراف بدولة فلسطين
ترامب: سأتحدث مع رئيس الوزراء البريطاني عن وقف إطلاق النار في غزة
الأمم المتحدة: لا يجوز استخدام الجوع كسلاح حرب
إصابة قائد كتيبة إسرائيلية وجندي في غزة
استشهاد 53 فلسطينيا بنيران صهيونية في غزة منذ فجر اليوم بينهم 32 من منتظري المساعدات
مراسل RT: الجيش الإسرائيلي ارتكب مجزرة بحق منتظري "لقمة العيش" في خان يونس يوم الجمعة
عبوة ناسفة تستهدف دبابة إسرائيلية داخل غزة
الاكثر مشاهدة في (سوريا - لبنان - فلسطين)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
التعليقات
طاهر باقر : انا استغرب لماذا لابد ان يقدم شاب عراقي على الانتحار من اجل مسألة تافهة مثل هذه القضية ...
الموضوع :
انتحار طالب بعد عودته من الامتحان في واسط
باقر : والنعم من النواصب الدواعش والجولاني ..... والنعم من اتباع الصحابة ...
الموضوع :
الاردن يطرد عدد من اطفال غزة المصابين وعوائلهم بحجة ان الاردن مفلس
علي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتمنى من أدارة المطار أن تسمح بدخول السيارات لأستقبال المسافر لأن نحن ...
الموضوع :
وزارة النقل تعلن قرب افتتاح ساحة النقل الخاص بمطار بغداد الدولي
الحسين بن علي : الحفيد للجد السعيد ياجد عُد فكلنا اشتقنا لرؤياك وضحكة محياك ياعذب الماء ...
الموضوع :
صورة لاسد المقاومة الاسلامية سماحة السيد حسن نصر الله مع حفيده الرضيع تثير مواقع التواصل
باقر : انت غلطان وتسوق الاوهام.... حثالات الأرض هم أهالي تكريت والانبار وديالى والموصل.... ...
الموضوع :
حماقة البعث والوجه الآخر لتكريت.
ضياء عبد الرضا طاهر : حبيبي ھذا الارھابي محمد الجولاني ھو مثل جورج دبليوا بوش الصغير وترامب صعد وصار رئيس واستقبال حافل ...
الموضوع :
صورة للارهابي ابو محمد الجولاني عندما كان معتقلا في سجن بوكا عام 2005
----خلف ناصر عبد الله : اتمنى لكم التوفيق والسداد بحوث روعه غيتها اعلاء اعلام دين الله سبحانه:؟ ...
الموضوع :
تفسير "هذا صراطُ عليٍّ مستقيم" (الحجر: 41)
منير حجازي : العلاقات التي تربط البرزانيين بالكيان الصهيونية علاقات قديمة يطمح الاكراد من خلالها أن يساعدهم اليهود على إنشاء ...
الموضوع :
النائب مصطفى سند يُحرك شكوى ضد ممثل حكومة كردستان في المانيا دلشاد بارزاني بعد مشاركته احتفال في سفارة الكيان الصهيوني
منير حجازي : الاخت الفاضلة حياكم الله نقلتي قول (أنطوان بارا) في كتابه الحسين في الفكر المسيحي وهو يعقد مقارنة ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
ولي : بعد سنوات اليوم يقبل ابناء عنيفص منفذ المقابر الجماعية بحق الانتفاضة الشعبانية ١٩٩١ في الكلية العسكرية بينما ...
الموضوع :
محكمة جنايات بابل تحكم باعدام الارهابي رائد عنيفص العلواني قاتل 26 مواطنا ودفنهم في حديقة داره ببابل
فيسبوك