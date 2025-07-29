وزير الخارجية الفرنسي: ندعو الدول كافة إلى الاعتراف بدولة فلسطين

دعا وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو، الدول كافة إلى الاعتراف بدولة فلسطين، حيث ذكر بارو في كلمة له خلال الاجتماع الوزاري رفيع المستوى بشأن فلسطين في نيويورك: "ندعو الدول كافة إلى الاعتراف بدولة فلسطين".

وأضاف، أن "اعترافنا في دولة فلسطين هو نداء لبلدان العالم بان تنضم الى مبادرتنا"، مطالبا "بوقف الحرب ورفع الحصار عن غزة"، وتابع، "مستمرون للاعتراف بدولة فلسطين في أيلول المقبل غير مكترثين بمنتقدينا"