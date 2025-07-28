سوريا - لبنان - فلسطين

ترامب: سأتحدث مع رئيس الوزراء البريطاني عن وقف إطلاق النار في غزة


أكد الرئيس الأمريكي ترامب، اليوم الاثنين، أنه سيتحدث مع رئيس الوزراء البريطاني، كير ستارمر عن وقف إطلاق النار في غزة، حيث ذكر ترامب : إنه "نريد وقف إطلاق النار في غزة ونتطلع إلى إطعام الناس هناك"، مشيرا الى أنه "قدمنا كثيراً من الأموال لغزة ولم يقل لنا أحد كلمة شكر".

وأضاف، "أخرجنا عدداً كبيراً من الرهائن في قطاع غزة وأن كثيراً منهم زاروا البيت الأبيض، والرهائن المتبقون في غزة سيكون إخراجهم صعباً"، مردفاً أنه "أخبرت نتنياهو أن عليه اعتماد مقاربة أخرى بشأن قطاع غزة".

فيما لفت الى ان "وقف إطلاق النار في غزة ممكن ونريد تحقيقه، ويجب أن ينعم الأطفال في قطاع غزة بالغذاء والأمان فوراً"، مؤكداً "سأتحدث مع رئيس الوزراء البريطاني عن وقف إطلاق النار في غزة".

وتابع، أنه "خاب أملي في الرئيس بوتين وسأخفض مهلة الـ50 يوماً للتوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب".

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