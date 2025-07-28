سوريا - لبنان - فلسطين

الأمم المتحدة: لا يجوز استخدام الجوع كسلاح حرب


أكد أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أن استخدام الجوع كسلاح في النزاعات يمثل جريمة لا يمكن القبول بها، مشيرا إلى الأوضاع الإنسانية المتدهورة في كل من غزة والسودان، حيث ذكر غوتيريش في مداخلة عبر الفيديو خلال مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالنظم الغذائية المنعقد في إثيوبيا: " تستمر النزاعات في نشر الجوع في غزة والسودان وغيرهما، والجوع يغذي انعدام الاستقرار ويقوض السلام، يجب ألا نقبل بتاتا استخدام الجوع كسلاح حرب".

وجاءت تصريحات غوتيريش في وقت أطلقت فيه منظمة الصحة العالمية تحذيرا بشأن الأوضاع الغذائية في قطاع غزة، مؤكدة أن سوء التغذية بلغ مستويات تنذر بالخطر، إذ أشارت المنظمة إلى أن الحظر المتعمد لوصول المساعدات أدى إلى وفيات كان من الممكن تفاديها.

وبحسب إحصاءات المنظمة، تم تسجيل 74 حالة وفاة مرتبطة بسوء التغذية منذ بداية عام 2025، بينها 63 حالة في شهر يوليو وحده، من ضمنها 24 طفلا دون سن الخامسة و38 بالغا.

كما لفتت إلى أن معظم الوفيات سجلت عند وصول المرضى إلى المرافق الصحية أو فور وصولهم، وكانت على أجسادهم علامات واضحة للهزال الشديد.

فيما أكدت الصحة العالمية أن الأزمة لا تزال قابلة للتجنب، محملة مسؤولية الوضع الإنساني الكارثي للمنع والتأخير المتعمد في إدخال المساعدات الغذائية والطبية، ما تسبب في خسائر فادحة في الأرواح.

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