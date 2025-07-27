سوريا - لبنان - فلسطين

إصابة قائد كتيبة إسرائيلية وجندي في غزة


أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم السبت، عن إصابة ضابط "قائد كتيبة" وجندي بجروح خطيرة في جنوب قطاع غزة، فيما تحدث الإعلام العبري عن حدث أمني بمدينة خان يونس أسفر عن وقوع قتيل وجرحى بصفوف الجيش.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان له: "في وقت سابق من اليوم الأحد، أصيب ضابط من كتيبة الاستطلاع الصحراوي (585)، وجندي احتياطي (قصاص أثر) من اللواء الجنوبي، فرقة غزة، بجروح خطيرة خلال اشتباكات جنوب قطاع غزة".

وأشار البيان إلى أنه تم نقل الضابط والجندي إلى المستشفى لتلقي العلاج، وتم إبلاغ ذويهما".

وفي ذات السياق، أفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي، بإصابة قائد كتيبة استطلاع وضابطين وجندي في حدث أمني قرب رفح جنوب قطاع غزة.

وأشارت وسائل إعلام إسرائيلية إلى مقتل جندي وإصابة 9 آخرين في صفوف الجيش الإسرائيلي جراء حدث أمني في خان يونس جنوب القطاع.

وقال موقع "حدشوت للو تسنزورا": "إن الحدث عبوة مضادة تعرضت لها قوة من وحدة قصاصين الأثر (البدو) شرق خان يونس".

وذكرت مواقع إسرائيلية: من بين الجنود التسعة المصابين في خان يونس 3 حالتهم حرجة للغاية و4 خطيرة.

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