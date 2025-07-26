سوريا - لبنان - فلسطين

مراسل RT: الجيش الإسرائيلي ارتكب مجزرة بحق منتظري "لقمة العيش" في خان يونس يوم الجمعة


قال مراسل RT نقلا عن شهود عيان، مساء السبت، إن الجيش الإسرائيلي ارتكب مجزرة بحق منتظري المساعدات يوم الجمعة قرب صالة "هابي سيتي" في خان يونس جنوب قطاع غزة.

وأضاف المراسل نقلا عن شهود العيان، أن هناك أكثر من 51 شخصا لقوا مصرعهم برصاص الجيش الإسرائيلي.

وأفادت المصادر بأن جرافة إسرائيلية قامت بدفن عدد من الجثث هناك.

وذكر المراسل أن الدفاع المدني وطواقم الإسعاف انتشلت 12 جثة فقط. وأشار إلى أن هناك جثثا تحللت وأخرى عبارة عن أشلاء ممزقة.

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة ارتفاع حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي للقطاع إلى 59733 شهيدا و144477 مصابا منذ الـ7 من أكتوبر 2023.

وقال إنه عددا من الضحايا لا يزالون تحت الركام وفي الطرقات ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

ووفقا للبيان، فقد بلغت حصيلة ضحايا استئناف العمليات العسكرية الإسرائيلية في القطاع منذ 18 مارس 2025 حتى اليوم، 8581 شهيدا و32436 إصابة.

وأشار البيان إلى أن عدد ضحايا "لقمة العيش" في القطاع الذين وصلوا المستشفيات خلال الـ24 ساعة الماضية بلغ 29 شهيدا وأكثر من 165 إصابة، ليرتفع إجمالي ضحايا لقمة العيش ممن وصلوا المستشفيات إلى 1121 شهيدا وأكثر من 7485 إصابة.

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مراسل RT: الجيش الإسرائيلي ارتكب مجزرة بحق منتظري "لقمة العيش" في خان يونس يوم الجمعة
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