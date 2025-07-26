سوريا - لبنان - فلسطين

الجيش اللبناني يعتقل عشرات السوريين


 

أعلن الجيش اللبناني، اليوم السبت، أنه اعتقل 90 سوريا في مناطق البقاع الغربي وراشيا والشوف، بسبب تجولهم داخل البلاد بصورة غير شرعية، حيث ذكرت قيادة الجيش في بيان إن "وحدات من الجيش تؤازر كلا منها دورية من مديرية المخابرات أوقفت في مناطق: القرعون وخربة قنافار – البقاع الغربي، جب فرح، كفر مشكي، ضهر الأحمر، الوادي، كوكبا وراشيا الوادي – راشيا، وبريح – الشوف، 90 سوريا لتجولهم داخل الأراضي اللبنانية بطريقة غير شرعية".

ويشن الجيش اللبناني حملة اعتقالات أمنية مكثفة تستهدف السوريين المخالفين وغير الحاملين لأوراق قانونية سليمة في لبنان، والتي ازدادت وتيرتها بشكل ملحوظ منذ مطلع 2025، مع تصعيد هذه الحملات في الأسابيع الأخيرة في مناطق مختلفة من لبنان، مثل الشمال والبقاع وبيروت ومخيمات اللاجئين، من خلال مداهمات المنازل والمخيمات ونصب حواجز تفتيش مؤقتة.

وبلغ عدد المعتقلين من السوريين خلال النصف الأول من يوليو وحده حوالي 500 شخص، بتهم تتعلق بالتجول غير القانوني، وبعضهم متهم بقضايا أكبر كـ"الإرهاب" أو الانتماء إلى فصائل مسلحة بحسب تقارير الجيش اللبناني.

وجاءت هذه الحملات  في سياق تصاعد التوترات الأمنية والسياسية المتعلقة بوضع اللاجئين السوريين في لبنان، مع استمرار معاناة من لا يحملون أوراق إقامة قانونية، وارتفاع معدلات الفقر بينهم، كما جاء هذا التصعيد الأمني في ظل ضغط سياسي متجدد بين سوريا ولبنان حول قضية المعتقلين السوريين، مع تهديدات دبلوماسية من الجانب السوري بسبب استمرار احتجاز الآلاف من مواطنيه في السجون اللبنانية.

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