سوريا - لبنان - فلسطين

بعد فرنسا ..كندا : سنعترف بدولة فلسطين


 اعلن رئيس الحكومة الكندية، مارك كارني، ان بلاده تعتزم الاعتراف بدولة فلسطين في الامم المتحدة.

وقال كارني في مقال : " ان كندا تدعم حل الدولتين الذي يضمن السلام والامن لشعبي إسرائيل وفلسطين. وستعمل اوتاوا بنشاط لتحقيق هذا الهدف في جميع المنظمات، بما في ذلك اجتماع وزراء الخارجية في مؤتمر الامم المتحدة بشأن هذه القضية".

واضاف :" ان كندا تدين فشل الحكومة الاسرائيلية في منع التدهور السريع للوضع الانساني في قطاع غزة".

وكان الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون اعلن مساء امس ان فرنسا ستعترف رسميا بدولة فلسطين امام الجمعية العامة للامم المتحدة في ايلول المقبل .

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