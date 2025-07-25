محكمة النقض الفرنسية تلغي مذكرة توقيف الرئيس السوري السابق بشار الأسد

أصدرت محكمة النقض (أعلى محكمة في القضاء الفرنسي)، اليوم الجمعة، قرارا طال انتظاره، فقد ألغت مذكرة توقيف بحق الرئيس السوري السابق بشار الأسد.

وقضت محكمة النقض، بإلغاء مذكرة توقيف بحق الأسد بتهمة شن هجمات كيميائية عام 2013، أسفرت عن مقتل أكثر من ألف شخص.

ونفذت هذه الهجمات المنسوبة إلى الحكومة السورية، يومي 4 و5 آب 2013، في مناطق عدرا ودوما (ريف دمشق) وخلفت (450 جريحا)، وفي 21 آب في الغوطة الشرقية، حيث قتل أكثر من ألف شخص، وفقا للمخابرات الأمريكية، بغاز السارين.