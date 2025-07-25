الرئيسية
الأخبار
المقالات
التقارير
رأي في الأحداث
الصفحة الدولية
الصفحة الاقتصادية
الصفحة الإسلامية
الصفحة الرياضية
اليمن
سوريا - لبنان - فلسطين
الصفحة الفكرية
دراسات
معكم يا أهلنا في البحرين والجزيرة العربية
ثقافة الكراهية والدجل والقتل
انت والمسؤول
بريد الزائرين
الوثائق
الشعر
النكت والطرائف السياسية
اسرار وما وراء الكواليس
الكاريكاتير
منوعات
English news
الاتصال بنا
سوريا - لبنان - فلسطين
الشيخ جلال الدين الصغير : سوريا نحو التقسيم.. قراءة في واقع الكور الخمس
وكالة انباء براثا
102
2025-07-25
tweet
اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
ارسال
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
محكمة النقض الفرنسية تلغي مذكرة توقيف الرئيس السوري السابق بشار الأسد
الشيخ جلال الدين الصغير : سوريا نحو التقسيم.. قراءة في واقع الكور الخمس
مجزرة في مصلى مدرسة القاهرة بغزة وقت صلاة الجمعة
اعتراف فرنسا بدولة فلسطين يلاقي ترحيباً عربياً واسعاً
الجيش اللبناني: توقيف 3 لبنانيين ينتمون الى خلية مؤيدة لتنظيم داعـش
الصحة السورية: مقتل وإصابة 146 شخصاً بانفجار إدلب
إسرائيل: 7 إصابات في عملية دهس بمحطة حافلات في كفار يونا
سوريا .. سماع دوي انفجار عنيف في مدينة إدلب
وكالات أنباء عالمية توجه نداء للكيان الصهيوني!
الاتحاد الأوروبي يدعو دمشق لإعادة هيكلة أجهزة الأمن الوطنية بما يتماشى مع المعايير الدولية
الاكثر مشاهدة في (
سوريا - لبنان - فلسطين
)
72 ساعة
مدينة محروقة بلا خدمات.. السويداء بعد الاحداث (صور)
407
صحيفة عبرية : الاستخبارات التركية ساهمت في احباط ثلاث محاولات اغتيال ابو محمد الجولاني
360
سوريا.. بدء دخول حافلات الى السويداء لاخراج العوائل المحتجزة
340
سماحة السيد الخامنئي: ليس وقت الصمت عن غزة.. والعار الأبدي لمن يدعم إسرائيل أو يمنع نصرة فلسطين
339
القبض على امرأة حاولت اغتيال نتنياهو بعبوة ناسفة
308
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
التعليقات
طاهر باقر
: انا استغرب لماذا لابد ان يقدم شاب عراقي على الانتحار من اجل مسألة تافهة مثل هذه القضية ...
الموضوع
:
انتحار طالب بعد عودته من الامتحان في واسط
باقر
: والنعم من النواصب الدواعش والجولاني ..... والنعم من اتباع الصحابة ...
الموضوع
:
الاردن يطرد عدد من اطفال غزة المصابين وعوائلهم بحجة ان الاردن مفلس
علي
: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتمنى من أدارة المطار أن تسمح بدخول السيارات لأستقبال المسافر لأن نحن ...
الموضوع
:
وزارة النقل تعلن قرب افتتاح ساحة النقل الخاص بمطار بغداد الدولي
الحسين بن علي
: الحفيد للجد السعيد ياجد عُد فكلنا اشتقنا لرؤياك وضحكة محياك ياعذب الماء ...
الموضوع
:
صورة لاسد المقاومة الاسلامية سماحة السيد حسن نصر الله مع حفيده الرضيع تثير مواقع التواصل
باقر
: انت غلطان وتسوق الاوهام.... حثالات الأرض هم أهالي تكريت والانبار وديالى والموصل.... ...
الموضوع
:
حماقة البعث والوجه الآخر لتكريت.
ضياء عبد الرضا طاهر
: حبيبي ھذا الارھابي محمد الجولاني ھو مثل جورج دبليوا بوش الصغير وترامب صعد وصار رئيس واستقبال حافل ...
الموضوع
:
صورة للارهابي ابو محمد الجولاني عندما كان معتقلا في سجن بوكا عام 2005
----خلف ناصر عبد الله
: اتمنى لكم التوفيق والسداد بحوث روعه غيتها اعلاء اعلام دين الله سبحانه:؟ ...
الموضوع
:
تفسير "هذا صراطُ عليٍّ مستقيم" (الحجر: 41)
منير حجازي
: العلاقات التي تربط البرزانيين بالكيان الصهيونية علاقات قديمة يطمح الاكراد من خلالها أن يساعدهم اليهود على إنشاء ...
الموضوع
:
النائب مصطفى سند يُحرك شكوى ضد ممثل حكومة كردستان في المانيا دلشاد بارزاني بعد مشاركته احتفال في سفارة الكيان الصهيوني
منير حجازي
: الاخت الفاضلة حياكم الله نقلتي قول (أنطوان بارا) في كتابه الحسين في الفكر المسيحي وهو يعقد مقارنة ...
الموضوع
:
الحسين في قلب المسيح
ولي
: بعد سنوات اليوم يقبل ابناء عنيفص منفذ المقابر الجماعية بحق الانتفاضة الشعبانية ١٩٩١ في الكلية العسكرية بينما ...
الموضوع
:
محكمة جنايات بابل تحكم باعدام الارهابي رائد عنيفص العلواني قاتل 26 مواطنا ودفنهم في حديقة داره ببابل
فيسبوك