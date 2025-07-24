إسرائيل: 7 إصابات في عملية دهس بمحطة حافلات في كفار يونا

أفادت وسائل إعلام عبرية، اليوم الخميس (24 تموز 2025)، بإصابة 7 مستوطنين إسرائيليين بعملية دهس في كفار يونا.

وذكرت الوسائل أن "حادث دهس وقع في كفار يونا، وهي بلدة قريبة من مدينة نتانيا وسط الأراضي الفلسطينية المحتلة، أسفر عن إصابة 7 مستوطنين إسرائيليين، بينهم حالتان وُصفتا بالمتوسطة".

وأضافت أن "الحادث وقع في محطة حافلات عند مدخل البلدة".

وأشارت الى أن "المصابين في عملية الدهس وسط إسرائيل هم جنود كانوا في محطة الحافلات بكفار يونا".مبينة أنه "تم العثور على المركبة التي نفذت عملية الدهس وفرار المنفذ".