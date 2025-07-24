وكالات أنباء عالمية توجه نداء للكيان الصهيوني!

أطلقت وكالات الأنباء الكبرى أسوشيتد برس وفرانس برس وبي بي سي ورويترز نداء مشتركا للسلطات الإسرائيلية تطالب فيه بالسماح للصحفيين بالدخول والخروج من قطاع غزة، إذ أكدت هذه الوكالات أنه منذ 7 أكتوبر 2023 تمنع إسرائيل جميع الصحفيين الدوليين من دخول القطاع، مما يعوق تغطيتهم للأوضاع الإنسانية والأمنية هناك.

وجاء النداء في ظل أزمة إنسانية حادة في غزة، حيث تعاني المنطقة من حصار وقصف وتدمير واسع للبنية التحتية، بالإضافة إلى نقص حاد في الغذاء والدواء ومياه الشرب.

فيما توضح التقارير أن هناك مخاوف متزايدة على سلامة الصحفيين المحاصرين، وهم يسعون لنقل معاناة السكان رغم ظروف الحصار والتهديدات الأمنية.

كما يؤكد البيان ضرورة السماح بحرية حركة الصحفيين لتوثيق الأوضاع على الأرض، وكذلك السماح بإدخال إمدادات إنسانية ضرورية لتخفيف المعاناة عن المدنيين في غزة.

في حين تتزامن هذه المطالب مع تقارير عن تصاعد أدلة جرائم حرب في غزة ومخاوف دولية من تفاقم الأزمة الإنسانية وسط استمرار الحصار وصعوبات في وصول المساعدات.