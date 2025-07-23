حماس ترد على مقترح وقف إطلاق النار.. هذا ما تضمنه

أفاد مصدر فلسطيني مطلع، اليوم الأربعاء، (23 تموز 2025)، سلّمت حركة حماس، ردها النهائي على مقترح وقف إطلاق النار في قطاع غزة، متضمناً ملاحظات وتصورات بشأن عدد من البنود الأساسية في الاتفاق المقترح.

وذكر المصدر بحسب وسائل اعلام، أن: "رد الحركة ركّز على آلية إدخال المساعدات الإنسانية إلى القطاع بما يضمن تدفقها بشكل كافٍ ومستدام لتلبية احتياجات السكان.

كما تضمن الرد، وفقاً للمصدر "ملاحظات تفصيلية حول الانسحاب الإسرائيلي الكامل من جميع مناطق قطاع غزة،" مؤكداً، على "ضرورة تحديد جدول زمني واضح ومحدد لهذا الانسحاب".

وأضاف المصدر أن حماس أوردت أيضاً في ردها ملاحظات مهمة تتعلق بـ ضمانات عدم العودة للحرب، بهدف التوصل إلى اتفاق يضمن وقفاً دائماً وشاملاً للعدوان الإسرائيلي على القطاع".

وتأتي هذه الخطوة في إطار الجهود الرامية للتوصل إلى هدنة طويلة الأمد تنهي معاناة سكان القطاع.