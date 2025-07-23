سوريا - لبنان - فلسطين

القبض على امرأة حاولت اغتيال نتنياهو بعبوة ناسفة


أعلنت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الاربعاء، أن أجهزة الأمن اعتقلت سيدة تبلغ من العمر 70 عامًا، للاشتباه في ضلوعها بالتخطيط لاستهداف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو باستخدام عبوة ناسفة.

وأفادت هيئة البث الإسرائيلية، نقلاً عن الشرطة، أن عملية التوقيف نُفّذت بالتعاون مع جهاز الأمن العام (الشاباك)، وأن التحقيقات الأولية تشير إلى أن المرأة تواصلت مع أطراف أخرى في إطار الإعداد لمحاولة الاغتيال.

ولم تُكشف حتى الآن تفاصيل إضافية حول دوافع السيدة أو هوية المتورطين الآخرين، في وقت أُحيل الملف إلى الجهات الأمنية المختصة لاستكمال التحقيق.

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القبض على امرأة حاولت اغتيال نتنياهو بعبوة ناسفة
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