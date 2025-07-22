صحيفة عبرية : الاستخبارات التركية ساهمت في احباط ثلاث محاولات اغتيال ابو محمد الجولاني

كشفت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء (22 تموز 2025)، أن الاستخبارات التركية ساهمت بشكل مباشر في إحباط ثلاث محاولات لاغتيال رئيس الحكومة الانتقالية المدعو أحمد الشرع ( الجولاني ) عقب تسلمه منصبه.

وبحسب الصحيفة، فإن المحاولة الأولى وقعت في العاصمة دمشق أثناء خروج الشرع من قصر الشعب، حيث تمكنت الاستخبارات التركية من رصد التحرك المريب في وقت مبكر، ما أدى إلى إفشال الهجوم قبل تنفيذه.

أما المحاولة الثانية، فتمت في مدينة درعا جنوب البلاد، وأُحبطت من خلال عملية أمنية مشتركة نفذتها القوات السورية بالتعاون مع أجهزة أمنية تركية.

وذكرت الصحيفة أن محاولة أخرى جرت مجددًا في دمشق، لكنها لم تكشف عن تفاصيلها، مشيرة إلى أن المعلومات بشأنها لا تزال خاضعة للسرية التامة.